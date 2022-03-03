Члены семьи Саклер, основавшей фармацевтические компании Purdue Pharma и Mundipharma, заключили соглашение с девятью американскими штатами о выплате почти $6 млрд для урегулирования судебного процесса по делу об опиоидном кризисе в США. Данная сделка поможет выйти из банкротства производителю препарата OxyContin. Американские пользователи Twitter обсудили новость под соответствующей публикацией The Washington Post.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Таблетки

«Представьте себе миллиарды, которые семья Саклер заработала на своих препаратах. И сейчас она готова заплатить всего 6 миллиардов долларов в качестве компенсации», — негодует @thenumberswin.

«Почему не тюремный срок? Американские компании закладывают в бюджет смерти людей как издержки бизнеса и при этом остаются миллиардерами. И они не «помогли разжечь» опиоидный кризис. Они создали его… ради прибыли», — указывает @thejabbermonkey.

«Включает ли данная сделка соглашение о «непривлечении к ответственности»?» — интересуется @tfeitz.

«Это мелочь. Богатые живут по другим правилам, чем все остальные», — отмечает @barbdignan.

«Так что никакого наказания, поскольку у них все еще есть миллиарды», — комментирует @Strugachik.

Никола Вермонт. Преступление и наказание. До 1932

«Так что, по сути, это просто пощечина, которая им нисколько не повредит. У них все еще есть миллиарды, верно? Это не исправит боль, которую они причинили миллионам», — злится @_Ben_in_Chicago.

«Это вернет к жизни всех моих друзей?» — спрашивает @Lucifersmith420.

«Надо оставить их на мели и забрать все…» — считает @GertrudesLarkin.

«Им жаль, что их наркотики испортили нам жизнь. Теперь они выпустят несколько других, менее смертельных наркотиков, чтобы компенсировать это. Но вы должны купить препараты у них на свои расчетные деньги, чтобы их карманы снова наполнились», — подводит итог @chcknbluwafls.

«Они убили людей и после штрафа все равно выйдут сухими. Если я увижу одного из них, я вылью на него свой напиток или протараню свой парусник об их яхту», — предупреждает @bhsailsfast.

«Почему эти богатые люди всегда отделываются штрафом, который, хотя и является крупным для обычных людей, для них это мелочь? Я хочу, чтобы семья Саклеров обанкротилась и/или оказалась в тюрьме за страдания и гибель людей», — просит @ZhiZhuWeb.

Напомним, что семья Саклер нарастила состояние до $14 млрд, продавая рецепты фармацевтических препаратов, вызывающих привыкание, в том числе оксиконтина.