Решение мэра Мюнхена Дитера Райтера уволить Валерия Гергиева с должности главного дирижёра Мюнхенского филармонического оркестра после того, как маэстро отказался обозначать свою позицию относительно проведения на Украине российской военной спецоперации, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 4 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Официальное интернет-представительство президента России Валерий Гергиев

"Я думала, что после запрета «Бэтмена» ничего не может быть смешнее, но с котами и кошками они переплюнули сами себя! Всегда считала европейцев более умными, но по ходу там дурка настоящая! Слава богу, что Гергиев покинет этот сумасшедший дом. Надеюсь, что он вернётся в Россию, хочу попасть на его концерт», — написала Екатерина К.

Многие пользователи пришли к выводу, что Гергиев принял правильное решение, что не стал пытаться объяснить агрессивным немецким политикам свою позицию относительно российской спецоперации по защите Донбасса.

«Европа уже осталась без мозгов. Какое отношение к войне на Украине имеют русские дирижёры, давно живущие в ЕС? А никакого! Но им, как всяким гопникам, важно показать свою животную самость. Поэтому Гергиеву они угрожали увольнением, если он публично не осудит Россию. Браво Гергиеву! Он Человек, который не стал играть в игры с гопниками», — указывает Михаил Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что Мюнхен, по сути, выстрелил себе в ногу, потому что Гергиев, как мастер своего дела, найдёт своего слушателя, а Мюнхенский симфонический оркестр потерял гениального руководителя.

Андреас Шримпф. На вечернем представлении

«На Западе проживает всего 20% населения Земли. Остальные страны, с 80% населением против России не выступают. Поэтому уместно сказать, что почти весь мир нами. Отсюда выходит, что Гергиев не прогадал. Только лишь расширил свою аудиторию», — поделился своим мнением Николя П.

Часть людей убеждена, что политика немецких властей вскоре так аукнется Германии, что населению ФРГ будет уже не до классической музыки.

«ЕС заплатит за свою любовь к бандеровцам и нацистам. В том числе из своего кармана. Ответные меры для Европы ещё впереди. Пускай ждут к себе в гости бандитов и нацистов. Теперь они будут жить в ЕС. Там будет полный зоопарк, какие уж тут оркестры», — отмечает Ирина К.

Ряд пользователей указывает на то, что Россия всегда готова дать таким дирижёрам, как Гергиев, самую лучшую площадку для своей творческой деятельности.

«Пока ситуация видится очень пессимистично. Но! Мы же можем производить что-то своё, можем поднять образование внутри нашей страны, собрать экономику по кусочкам. Санкции — это стимул для новых возможностей, на самом деле. Гергиеву нужно дать достойное место для работы в России. Он заслуживает быть культурным проводником нашей страны!» — считает Анастасия М.

Нашлись и те, кто считают, что российскому народу пора провести ревизию ценностей, чтобы отделить зёрна от плевел и понять, какие вещи в этом мире важны, а с какими лучше расстаться.

«Интересно, сможем ли мы быть без отдельных элементов западной культуры, без «царства потребления»? 15 пар обуви, куча дешёвого пластика в качестве детских игрушек, покупка ненужных автомобилей, химические продукты питания и косметика и так далее. Так ли нужны эти элементы, как мы привыкли думать? Может быть, можно хотя бы ограничиться? А может быть, яблоки из ближайшей деревни даже вкуснее, чем турецкие? А может быть концерт маэстро классической музыки в российском селе — это куда как мощнее, чем Apple Pay в местном продуктовом ларьке?» — задаётся вопросом Анна Н.

Напомним, 1 марта на сайте мэрии Мюнхена была опубликована информация, согласно которой глава города Дитер Райтер принял решение уволить Валерия Гергиева с должности главного дирижёра Мюнхенского филармонического оркестра после того, как маэстро отказался обозначать свою позицию относительно проведения на Украине российской военной спецоперации.