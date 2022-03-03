Хамелеон открыл свои природные цвета — пожалуй такой цитатой можно передать общий настрой российского сегмента Telegram, обсуждающего западные санкции. Авторы многих телеграм-каналов открыто признают, что и раньше не питали иллюзий насчет таких декларируемых Западом принципов, как разделение государства и общества, уважение к частной собственности и плюрализм мнений, понимая, что это лишь элемент пропаганды. Однако масштаб введенных в отношении России ограничений удивляет даже не тем, что Евросоюз и США отказались следовать собственным идеалам. Больше всего поражает тот факт, что, причиняя ущерб России, Запад даже не задумывается, насколько болезненно эти меры могут ударить по нему самому.

Иван Шилов ИА REGNUM Телеграм

«Экономические последствия санкций против России ударили рикошетом гораздо раньше, чем ожидалось — США с тревогой анализируют динамику роста, в первую очередь продуктов питания и бензина. В перспективе — удорожание электроники и компонентов. ФРС готовится к повышению процентных ставок для борьбы с инфляцией, темпы которой стали самыми высокими за последние 40 лет», — сообщил телеграм-канал «Кстати».

Инфляцию провоцирует нехватка сырья: нефти, пшеницы, газов и металлов, основная доля которых поступала из России. Нарушение цепочек поставок уже нанесло удар по мировой автомобильной промышленности — на поиск альтернативных поставщиков и выстраивание логистики уйдут по меньшей мере месяцы, отмечает авто поста.

«Первой жертвой стала топливная промышленность, последствия нефтяного голода в Штатах уже вылились в повышение бензиновых цен, сыграв на упреждение дефицита сырой нефти. Мировая цена подскочила до максимума, невиданного с 2012 года. Впрочем, это только начало», — прогнозирует «Кстати».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

Что касается российской стороны, то ответные действия находятся в стадии разработки. О конкретных мерах станет известно в течение ближайших дней, считает телеграм-канал «Бойлерная».

»Сейчас наши власти думают, как отвечать западным странам на синхронные санкции против России. Пока что этот ответ вырабатывается, но вероятно в ближайшее время мы увидим серьёзные ограничения по работе западных структур внутри России. Но наши контрсанкции всегда были иными, нежели санкции недружественных стран. Они в стиле cancel-культуры пытаются работать против конкретных людей и конкретных компаний. Мы в 2014 году ответили по отраслям, важным для иностранцев в России», — сообщил ТГ-канал.

Автор поста убежден, что на Западе обеспокоены ответными мерами России. В доказательство своих слов он приводит статью, опубликованную в американском журнале Forbes. Размышляя о дальнейшем пути развития бизнеса США на территории России, журналисты отмечают, что Вашингтон непременно должен поддержать своих экономических агентов на внешнем рынке.

«Ведь они несут американские ценности, а «Левайс, сигареты Мальборо и Кока-кола сделали для развала Советского Союза не меньше, чем Рейган»! «Дорогие партнеры» в своем стиле. В числе ключевых компаний, работающих на российском рынке, упоминаются глобальные гиганты Boeing, iHerb, Apple, Ford и другие. И это не просто статья, это выражение позиции и запрос учитывать интересы этого бизнеса в переговорах с Россией. Не хотим ничего никому советовать, и без нас во власти советников хватает, но возможно российский подход к контрсанкциям стоит немного поменять. Внешнеэкономическая деятельность оказалась прямо связана с внутренней политикой. Если мы не хотим новой геополитической катастрофы, запрета поставки к нам условных иностранных сыров и помидоров, вероятно, в этот раз будет маловато», — написал канал.

Энди Уорхол. Зелёные бутылки кока-колы. 1964

На эту же самую статью Forbes обратил внимание и телеграм-канал «Политджойстик». По его мнению, введя санкции против России, Запад окончательно показал своё лицо и открыто признал, что американский бизнес — такое же оружие, как авианосцы или корпус морской пехоты.

В свою очередь телеграм-канал «Кремлёвская прачка» обращает внимание на тщетность всех попыток Запада добиться мировой изоляции России. Максимум к чему могут привести недружественные шаги Евросоюза и США, так это к тому, что Москва развернётся на Восток.

«Недавно прошли весьма плодотворные встречи российского руководства с представителями Пакистана и Саудовской Аравии. Южная Корея продолжит продавать России технику. Вашингтон недоволен крупными внешнеторговыми сделками между РФ и Индией. Не отказалась от сотрудничества Южная Америка. Кстати, даже Мексика тоже не поддержала санкции. И, конечно, у нас тесные экономические связи с КНР. Правительством были заранее продуманы контрмеры, особенно в сфере защиты и развития IT-продукции», — сообщает «Кремлёвская прачка».

При этом российские энергетические компании смогли воспользоваться биржевой паникой и скупили за бесценок свои акции, что позволит теперь оставлять всю прибыль внутри страны. Например, из проекта «Сахалин 1» вышел «ExxonMobi», а все их 30% акций выкупила Россия, получив контрольный пакет, хотя ранее РФ принадлежало чуть более 20%. При этом проект уже полностью освоен, и добыча углеводородов идет полным ходом. Месторождение будет рентабельно до 2050 года.

Rosneft.ru Проект «Сахалин-1»

«Так что и продавать, и покупать Россия не перестанет. Насчет контрсанкций. Более 90% неона приходится на Россию, а также большой процент мирового производства редкоземельных элементов для электронной промышленности. Без российского (и теперь еще и украинского) титана встанет вся авиакосмическая промышленность, а прекращение прокачки газа в Европу Украиной может заставить ЕС в спешном порядке запускать СП-2, который теперь на 100% принадлежит Газпрому. Позавчера принято решение о прекращении продажи ракетных двигателей США», — написал автор публикации.

Уже сейчас американская сторона заявляет, что последние санкции могут быть отменены, если Россия выполнит ряд условий. Это как нельзя лучше показывает, что введённые ограничения больно бьют и по тем, кто их ввёл, считает «Кремлёвская прачка».

«Турция не намерена участвовать в санкциях против России: в Анкаре разумно решили, что в этот момент открываются новые возможности и ими нужно воспользоваться. Кстати, неожиданно аналогичное решение приняли и в Грузии, несмотря на общую, достаточно враждебную риторику в отношении российской власти», — сообщил своим подписчикам телеграм-канал «Друид».

Стратегически мыслящие люди понимают, что Россию, в силу интегрированности в мировую систему и пространственно-географических характеристик, невозможно изолировать и обложить вокруг. Это не Ирак и не Северная Корея. Какие-то трудности, конечно, будут. Но они были учтены при подготовке плана спецоперации, а часть внешних ограничений будет использована для оптимизации и наведения порядка внутри страны, даёт свою оценку происходящим событиям телеграм-канал.