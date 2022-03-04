Силы НАТО не будут отправлены на Украину — этого не хотят страны — члены альянса. Об этом 4 марта заявил генсек военного блока Йенс Столтенберг.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

На встрече глав МИД натовских стран, состоявшейся в Брюсселе и посвящённой украинской теме, политик сказал, что на Украине, несмотря на проводимую Россией спецоперацию по демилитаризации страны, «не должно быть ни самолетов НАТО, ни натовских сухопутных сил».

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Заявление политика обсудили в телеграм-канале украинского политолога и блогера Александра Семченко.

«Странам НАТО верить нельзя», — считает Алексей З.

«Слава Богу еще из ума не выжили», — добавила Юлия.

«Это не смешно, это правильно», — отметил один из участников обсуждения.

«Зато будем помогать оружием, техникой», — с сарказмом написала Екатерина.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Столтенберг. НАТО

«Аминь, что и требовалось доказать. Друзья», — добавил не без сарказма Андрей.

«Зелю (Зеленского — М. Р.) кинули, как лоха последнего», — пишет Sergei Y.

«Им тоже страшно», — написал Василий Иванович.

«Зеленскому уже помогли аплодисментами в Европарламенте. Этого более чем достаточно», — прокомментировал с сарказмом Alexander A.

«Весь мир с Украиной», — добавил Maxl.

«Таскать каштаны из огня голыми руками никто не хочет», — отреагировал Ravilich.

«Само собой. Это развязка третьей мировой. Она уж точно не нужна. Это будет последней войной», — добавил Алексей.

«Главное, чтобы эти страны придерживались своих заявлений, а то говорят одно, а делают другое!» — написала Елена В.

«Это вам не санкции строчить…» — пишет Руслан.

«Скорее я поверю, что на Луне растут апельсины, чем им. Лживое псевдодемократическое общество», — отреагировал Вадим.

«Но жар загребать чужими руками будем», — комментирует Irina.

«Вот если бы они ещё сообразили оружие на Украину не слать, умники эти…» — добавил один из комментирующих.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Украина отдала свою землю американцам для военного освоения против России! Сейчас её возвращают!» — отметил Александр.

«Думаю, что будут запускать наёмников, ну и в остальном гадить как могут, да подвякивать кукловодам…» — поделился своим мнением Алекс С.

«Ему можно верить? Сомневаюсь…» — добавила Наталия К.

«Никто не хочет из-за Украины делать третью мировую войну!» — отреагировал Stas.

«А оружие из стран НАТО пусть будет, ага», — с сарказмом подытожил Alexander K.

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