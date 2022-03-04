Беженцы с Украины смогут получить право жить и работать в странах Евросоюза на срок до трех лет. Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, заявили в пресс-службе министерства внутренних дел Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕС

Европейский союз принял решение предоставить украинским гражданам (и ее резидентам) право проживать, работать, получать медицинскую помощь, жилье и образование на срок до одного года, не проходя никаких процедур, которые связаны с предоставлением убежища.

В том случае, если конфликт затянется на срок, превышающий один год, или беженцы не смогут через год получить возможность безопасно вернуться обратно на Украину, этот статус может быть продлен еще на два года.

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Новость обсудили в телеграм-канале украинского журналиста и публициста, главного редактора одесского издания «Таймер» Юрия Ткачева.

«В общем, тут такое дело: ЕС предоставляет всем беженцам с Украины право жить и работать на год почти без документов», — написал Юрий Ткачёв.

«Так, а уезжать-то как?» — недоумевает Maksim.

«Планируют большой исход украинцев?» — задался вопросом Kuzma82.

«Отличное убежище для нациков иуголовников, которых выпустили [из мест лишения свободы]», — отметила Наталья И.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«А теперь стоит задуматься, кому это выгодно», — добавил Vall.

«Интересно, как без документов работать? А через год выпрут — и всё. Или ещё раньше. Оснований же для депортации не нужно будет», — задумалась Irina.

«Европа и тут сумела сделать гешефт. Восхищаюсь, как люди умеют блюсти свои интересы», — с сарказмом отреагировал Кузьма К.

«Так год или три? Что характерно, мужчины призывного возраста им не нужны», — отметил Alexey M.

«А потом? До дому, до хаты. А потом экономика ЕС летит семимильными шагами в рецессию. Кому будут отданы рабочие места? Явно не людям с Украины. Да и специальностей таких нет. А языковый барьер???» — задался вопросом Александр.

«Как они работать-то без [знания] языка будут?» — задалась вопросом Альбина.

«Летом начнутся бумеранги от санкций и от кастрюль (слово «кастрюля» после майдана 2014 года стало в социальных сетях употребляться в отношении участников государственного переворота («майдана»), которые в ходе массовых протестов в Киеве надевали данный предмет кухонного обихода на голову. — М. Р.), наводнивших Европу, отбирающих рабочие места у местных. Посмотрим, как запоет бюргер», — отметил Геннадий Б.

«Право жить и работать — украинцам. Остальным беженцам — только жить. Работать за них будут украинцы», — подчеркнула Juliya M.

Василий Верещагин. Бурлаки. 1866

«Теперь поляки имеют человеческие ресурсы для отстраивания своего государства», — также добавил не без сарказма Alexandr.

«После этой истории в еврозоне будет… [ерунда] полная — инфляция — космос, а рынки уходят, так как себестоимость будет только расти и безработица — тоже», — написал evths-interes.

«А ждут ли они пенсионеров? Мы в своей стране были тяжким грузом. А в чужой? Им нужна дешёвая рабочая сила… Надолго ли хватит их гостеприимства?» — задумалась Светлана.

«Не думаю, что там так много работы, чтобы трудоустроить миллион или более людей», — выразил сомнения Evgeny.

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