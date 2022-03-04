В Южной Корее обсудили обвинения оппозиции в адрес действующего президента страны, трижды употребившего в своей речи слово «демократия».

Иван Шилов ИА REGNUM Мун Чжэ Ин

По сообщениям южнокорейских СМИ, 4 марта представители главной оппозиционной партии Южной Кореи «Сила народа» обвинили действующего президента страны Мун Чжэ Ина во вмешательстве в выборы из-за того, что глава государства трижды упомянул слово «демократия».

По их мнению, таким образом южнокорейский лидер намекал на необходимость голосования за правящую Демократическую партию «Тобуро».

"Как бы администрация ни боролась, она не может остановить волну негативного общественного настроения. Взгляните на длинные очереди у кабин для досрочного голосования. Суд начался», — сообщил пресс-секретарь партии.

Цитата из видео на канале «Arirang News» YouTube Выборы в Южной Корее

Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин опубликовал в социальных сетях сообщение с призывом принять участие в досрочных президентских выборах.

«Как суверен демократической республики я надеюсь, что все люди будут участвовать в осуществлении священного избирательного права, — написал президент. — Голосование поможет создать лучшую политику, лучшую жизнь и большую демократию».

Он отметил, что нынешние выборы проходят в период, когда страна борется с очередной волной пандемии, вызванной штаммом «Омикрон», а также подчеркнул, что правительство делает всё возможное, чтобы любой смог принять участие в голосовании.

«То, как действующий президент призывает к участию в досрочном голосовании, выглядит немного пугающе», — отмечает love***.

«Думаете, это поможет кандидату от правящей партии выиграть?» —вопрошает chu1***.

«Обвинить во вмешательстве в выборы только из-за того, что слово «демократия» использовалось в речи несколько раз?» — недоумевает ildu***.

«Голосование — это цветок демократии. Поэтому обвинения во вмешательстве — ерунда», — пишет wngh***.

«Как бы то ни было, но кто-то может назвать действующего президента худшим в истории», — отмечает cons***.

«То есть, если бы он употребил несколько раз слово «гражданин», это можно было понять как отсылку к партии «Сила народа»?» — вопрошает name***.

«Что не так со словом «демократия»? Оно что, под запретом? Прокаженное?» — недоумевает bauz***.

«Не вижу в словах президента ничего такого», — пишет iope***.

«Судя по всему, кандидат от оппозиции проигрывает по количеству голосов, вот партия и злится», — предполагает imk1***.

Spo.go.kr Юн Сок Ёль

«Тогда все разговоры о демократии есть вмешательство в выборы?» — интересуется kels***.

«Если произнесешь слово «демократия» трижды, тебя обвинят во вмешательстве в выборы, а если повторишь пять раз — арестуют?» — вопрошает yuri***.

«Не вижу проблем, чтобы в демократической стране употреблять слово «демократия». Или что, нужно было использовать слово «коммунизм»?» — интересуется cool***.

«Да здравствует демократия!» — ликует inta***.

«Кто-то против демократии?» — недоумевает kys9***.

«Вы там помешались? Что у вас с головой, раз интерпретируете так?» — спрашивает affi***.