Заявление президента Молдавии Майи Санду о том, что республика подаёт заявку на вступление в Евросоюз, чтобы «обеспечить достойную жизнь будущим поколениям», стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 4 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Майя Санду

"Вслед за признанием независимости Донбасса, судя по всему, мы вскоре увидим признание независимости Приднестровья», — предрекает Александр С.

Многие пользователи пришли к выводу, что Молдавия и Грузия долгие годы не интересовали Европейский союз, но почему-то именно сейчас эти республики решили попытать удачу в надежде стать частью ЕС.

«Пипец! Грузия, Молдавия — нищета голимая. На кой чёрт они Евросоюзу сдались?» — задаётся вопросом Андрей П.

Авраам Виллемсенс. Нищета у входа. 1660

«Ещё одна коза хочет, чтобы её стреножили. Как-то они резко хором с Грузией захотели в ЕС. Пинок под зад от США? Будут делать новую «Украину»? Эту они, похоже, уже списали со счетов» — поделилась своим мнением Лариса Д.

Некоторые комментаторы отмечают, что Грузию и Молдавию объединяют одни и те же проблемы, которые не позволяют им стать частью Евросоюза.

«А как же проблема с Приднестровьем?! Думаю, ЕС не решится брать в свой состав государство с нерешёнными территориальными проблемами. Заболтает на совещаниях и консультациях», — предполагает Александр З.

«Санду, видимо, вскоре откажется от Приднестровья. Я не верю, что у Молдавии хватит духу взять этот регион силой. Быть может, тогда специальная военная операция России расширится ещё и на Молдавию», — предупреждает Валентин С.

Часть людей полагает, что подобные заявки создаются по указке самого Евросоюза и согласованы с Российской Федерацией.

«По-моему, всё очень очевидно. Евросоюз выторговал у России пару республик бывшего СССР. Ради этого России была продана Украина. Разменная монета пока что сопротивляется, но вскоре окажется под протекторатом Москвы», — считает Николай П.

Ряд пользователей указывает на то, что вступление в Европейский союз не принесёт народам бывших республик Советского Союза желаемого счастья.

«Молдавия подаёт не заявку, она подаёт убогий пример остальным «Микространам» о продажной принадлежности западному диктату. Мои грустные аплодисменты и сочувствие молдавскому народу», — пишет Кирилл П.

«Ну-ну. Греция вступила, а оказалось не ЕС, а фуфло. Уже 12 лет с каждым годом всё хуже и хуже. Цены растут, зарплаты падают, а социальная защита на нуле. В ЕС хорошо только Германии и Франции. Так что да. Прите в ЕС, потому что там мёдом намазано и вас конкретно там ждут, чтобы бабло раздать. Верьте-верьте, наивные вы наши», — написал Glorry Z.

Отдельные комментаторы напомнили молдаванам, что Кишинёв до сих пор по уши в долгах перед Россией, поэтому Молдавии следует озадачиться вопросом, как уговорить Брюссель выделить ей средства на погашение задолженности.

«Хотите — вступайте, хотите — не вступайте, а долги России отдавать придётся. Нам не важно из какого кармана вы эти миллиарды достанете», — пишет Павел И.

Напомним, 3 марта президент Молдавии Майя Санду заявила на брифинге о том, что республика подаёт заявку на вступление в Евросоюз, чтобы «обеспечить достойную жизнь будущим поколениям».