Объявление шведского мебельного концерна IKEA о том, что фирма на время останавливает деятельность в России и Белоруссии, в результате чего в магазины компании хлынули огромные толпы граждан, желающих успеть ухватить товары до закрытия торговых точек, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 4 марта в социальной сети «ВКонтакте».

mastrminda IKEA

"Ну что, мы теперь на отечественных табуретках сидеть не сможем? Устроили, блин, панику», — отмечает Ольга А.

Многие пользователи пришли к выводу, что IKEA своим резким оповещением спровоцировала панику среди покупателей.

«Я не понимаю. Разве тележку салфеток и корзинку свечей больше негде будет купить, кроме «Икеи»? Это просто магазин, один из многих!» — отмечает Марина Ж.

«Уверен, что они эту мульку сделали, чтобы навариться по-резкому и свалить. Помурыжат, типа протестуют, а потом через годик опять откроются, когда экономика в стране придёт в стабильность. Это же сколько хлама можно спихнуть под такой-то момент!» — пишет Евгений Т.

Trougnouf Склады IKEA

Некоторые комментаторы отмечают, что шведская фирма повела себя крайне некрасиво, но российские граждане почему-то не продемонстрировали иностранному бизнесу гордость и самоуважение.

«Икею» за бегство из России бойкотировать надо, а они им выручку делают. Совсем гордости у людей нет», — считает Alex G.

«В «Икее» нет ни одного товара, из-за которого я бы в неё целенаправленно поехала бы. Поэтому — скатертью дорога. Ещё бы правительство законом запретило бы магазинам, поддержавшим американцев и закрывающимся в качестве бойкота России, — в качестве пожизненных санкций запретить им снова после кризиса открываться в России. Чтобы они понимали, если вы предатели — вам места в России нет», — предлагает Елена Б.

Часть людей полагает, что граждане, которые бросили все свои дела и кинулись за покупками в этот магазин, видимо, считают, что больше мебели они нигде не смогут приобрести.

«Главный вопрос в том, что раз закрывается шведский магазин мебели, то почему в него резко побежала толпа российских граждан? Неужели никто не верит в сказки об импортозамещении?» — задаётся вопросом Пётр Б.

Ряд пользователей указывает на то, что за всеобщей паникой многие упускают тот момент, что уход такого крупного концерна из России означает, что многие российские граждане окажутся без работы.

«Если из России уходит такая крупная компания, то это означает, что тысячи и тысячи наших граждан теряют рабочие места! Российские власти должны в неотложном порядке найти им другую работу! А то не миновать беды», — считает Алексей Р.

Эрнст Нойшель. Безработные. 1931

Нашлись и те, кто предлагает российским властям выход из сложившейся ситуации.

«Россия должна национализировать эти площади, которые оставляет IКЕА, и в срочном порядке наладить там производство российской мебели. Туда же вернуть на рабочие места всех тех, кого оставила без работы IКЕА. Надо решать проблему», — поделился своим мнением Николай П.

Напомним, 3 марта шведский мебельный концерн IKEA объявил о том, что на время останавливает деятельность в России и Белоруссии. В результате этого в магазинах этой фирмы образовались огромные толпы граждан, желающих приобрести какой-нибудь товар в последний день работы IKEA.