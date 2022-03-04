Делегации России и Украины в ходе второго раунда переговоров в Белоруссии достигли договорённостей по ряду гуманитарных вопросов, в том числе о возможности временного прекращения огня для организации гуманитарных коридоров. Об этом 3 марта сообщил на брифинге советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Национализм в Украине

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Результаты переговоров обсудили в телеграм-канале украинского журналиста и публициста, главного редактора одесского издания «Таймер» Юрия Ткачева, а также в телеграм-канале бывшего депутата Рады Елены Бондаренко. Многие участники обсуждения усомнились в том, что представители украинских националистических батальонов и получившие оружие так называемые отряды территориальной обороны подчинятся приказу прекратить огонь и позволят мирным жителям воспользоваться гуманитарным коридором.

«Первый луч надежды. Переговоры, второй раунд, закончены. Договорились прекратить огонь и организовать гуманитарные коридоры для эвакуации гражданских», — пишет Елена Бондаренко.

«А нацбаты (украинские националистические батальоны. — М. Р.) послушаются их?» — задумался Сергей.

«А нацьё (украинские националисты. — М. Р.) подчинится приказу прекратить огонь?» — также задалась вопросом Алёна.

«Вы думаете «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) кого-нибудь послушает в Мариуполе или в Харькове???» — спросил Николай.

Батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в России). Украина

«Я думаю, огонь прекратят только после действий, а не обещаний очередных», — выразила свое мнение Оля.

«Что-то сомневаюсь, что огонь прекратят!!! Как-будто эти неадекваты из теробороны (из так называемой территориальной обороны, отряды которой ранее были сформированы на Украине. — М. Р.) кому-то подчиняются! Или фашики (украинские нацисты. — М. Р.)… так что очень это сомнительно», — добавил Yura М.

«Пишут о временном прекращении огня при организации гуманитарных коридоров. Вопрос следующий: а выпустят ли в некоторых городах мирных граждан по этим коридорам? А то ходят слухи о ситуации в Мариуполе и некоторых других городах, что никого не выпускают…» — задумался Serhii T.

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«Договорились организовать гумкоридоры (гуманитарные коридоры. — М. Р.) из городов. На этом всё. Спецоперацию останавливать Россия не будет», — подчеркнул Alex M.

«Веры нет нацикам, они не будут делать коридоры», — отреагировала Larisa K.

«Договорились о возможности», — добавила Елизавета.

«Это, конечно, подвижка — и первая. Ждём продолжения», — выразил надежду Сергей.

«Осталось, чтоб нацисты их (мирных граждан. — М. Р.) не обстреливали. А так прям молодцы», — пишет Дмитрий Б.

Mil.gov.ua ВСУ обстреливают населенные пункты Донбасса

«Могут устроить провокацию и свалить на русских», — в свою очередь написал Мартин.

«А кто будет соблюдать договоренность? Россия и так даёт гуманитарные коридоры. Только нацикам они не нужны», — отметила Елена.

«По итогу будет так: Украина не перестанет стрелять, а потом обвинит в этом Россию. Им верить нельзя», — считает Александров.

«Это главное на сегодня», — прокомментировала Ирина.

«Немного, но и это жизненно важно», — пишет Денис Андреевич.

«А «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) знает, что они договорились? Что-то мне подсказывает, что нацикам… [плевать] на договоренности?» — подытожил Николай С.