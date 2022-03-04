Власти Италии организуют поставки летального оружия на Украину. По данным телеканала Tgcom24, украинские военные получат пулемёты MG, 120-мм миномёты и мины к ним, переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger и противотанковые гранатомёты.

Цитата из к/ф «Оружейный барон» реж Эндрю Никкол. 2005. США, Германия, Франция Торговля оружием

Новость вызвала бурное обсуждение в соцсетях, пользователи спорят, нарушает это конституцию Итальянской Республики или нет. Многие посчитали отправку оружия фактически объявлением России войны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«А потом говорят, что злодей — это только русский медведь», — заявил Лорис Л.

«Как же нейтралитет? Ничего более смешного (или горького) до этого не слышала. Скажем честно, это игрушки по сравнению с российским арсеналом», — отметила Кармелина Н-Ч.

«Отвратительно! Помогать украинцам можно, но отправка оружия нам обойдётся очень дорого, как и санкции против России, которые в большей степени сказываются на туризме и экономике Италии!» — считает Чинция Д.

«Вот так они косвенно вступили в войну на Украине», — заметила Симона Н.

«Мы сошли с ума, деньги нужно направлять на помощь мирным жителям, а не на вооружение солдат! Это никогда не закончится», — пишет Крис Б.

Andrew Butko Донецк после обстрела

«Это посредничество во имя мира…» — саркастически добавила Джанетта С.

«То есть мы воюем, хотя напрямую не объявляли войну России», — предположил Джованни Л.

«Вот как надо способствовать миру — отправлять оружие одной из воюющих сторон. Они действительно хороши…» — иронизирует Сузанна Дж.

«Италия отвергает войну как инструмент агрессии…» Но отправить оружие воюющему государству в знак мира (???). Будем надеяться, что Путин этого не заметит», — цитирует статью конституции Италии Андреа Л.

«Когда вы ищете мира, вы посылаете оружие или гуманитарную помощь?» — задаётся вопросом Мариелла В.

«Поздравляю. Надо сказать, они всегда принимают лучшие решения. Мы хотим мира, а не отправки оружие. Это всё равно, что подливать масла в огонь», — считает Мария Луиджи Ч.

«Западники только и делают, что манипулируют людьми по интересующей их информации. Что Путин — людоед и монстр, что Байден — прекрасный принц. Теперь никто не думает головой», — рассуждает Анджелика К.

(сс) Gage Skidmore Джо Байден

«Мы объявляем войну России? Они сошли с ума!» — опасается Роберта Д.

«Будем надеяться, что оружие отправят итальянской почтой, может, тогда потеряется по пути», — шутит Кристиан Ф.

«Хочу посмотреть, будут ли они выделять деньги на помощь итальянцам из-за подорожавших пшеницы, кукурузы, газа, масла», — написала Алессандра В.

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