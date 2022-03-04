Американский католический портал National Catholic Reporter задался размышлениями на тему, могут ли папа Римский Франциск и патриарх Московский и Всея Руси Кирилл выступить «переговорщиками» в нынешнем украинском конфликте. Издание напоминает, что в 1962 году во время Карибского кризиса Ватикан и Советский Союз, «несмотря на политическую и духовную пропасть, разделявшую» их, смогли преодолеть «политический кризис». Отсюда первый вывод: события на Украине следует рассматривать в широком контексте глобальной безопасности, что подразумевает круг вопросов, который не ограничивается только локальной эскалацией.

Иван Шилов ИА REGNUM Патриарх Кирилл и папа Франциск

Далее. Как пишет портал, «непредсказуемость этого конфликта выражена словами «никто не знает, что в голове у Владимира Путина». Но лучше спросить: «А знает ли кто-нибудь, что у него на сердце?» Издание акцентирует внимание на том, что Путин вырос в «рабочем квартале Санкт-Петербурга», он «крещеный и практикующий член Русской православной церкви», хочет «сделать Россию снова великой» и «с таким умонастроением он вряд ли склонится перед западными санкциями». Сейчас «на мировой арене перед ним стоит другой представитель рабочего класса по имени Джо Байден», президент США, чей «амбициозный путь к власти» подогревался его «патриотизмом и его верой (как католика)». Это приводит ко второму выводу: сильный идейный аспект, ощущение своей исторической миссии Путиным и Байденом вводят в «большую игру» фактор духовных ценностей, а это уже поле, где могут развернуться папа Франциск и патриарх Кирилл в ситуации, «когда мир оказался на новом пути к ядерному противостоянию, столь же опасному и непредсказуемому, как и 60 лет назад». И, как констатирует издание, если папе и патриарху «удастся проникнуть в суть этого противостояния, это может отодвинуть» мир от края пропасти и «совершить второе величайшее чудо в современной истории».

Silar Архиепископ Станислав Гондецкий

Выдвинутая автором американского католического портала концепция может показаться наивной. Но в ситуации, когда существующие переговорные площадки между Западом и Россией разрушены, а различия геополитических воззрений Вашингтона и Москвы кажутся непреодолимыми, попытка выйти на диалог на основе единства духовных ценностей способна позволить сторонам сохранить лицо, что важно в сложившейся раскаленной атмосфере. И вот почему важен вывод на первые позиции именно Франциска и Кирилла. Это позволяет поднять на наднациональный уровень обсуждение, которое и в религиозном мире кое-то хотел бы свести исключительно к «российско-украинской» проблеме, то есть подсчету проигрышей и выигрышей Киева и Москвы. Последнее, например, продемонстрировал президент Конференции католического епископата Польши архиепископ Станислав Гондецкий, который в письме патриарху Кириллу, направленном 2 марта, попросил его «обратиться к Владимиру Путину с призывом прекратить бессмысленную борьбу против украинского народа», «призвать к выводу российских войск из суверенного государства, каковым является Украина», попросить «российских солдат отказаться подчиняться приказам».

ИА REGNUM Специальная военная операция России по защите Донбасса. Восток. 07:00(Мск). 04.03.2022

Но Гондецкий почему-то не выступает с просьбой к правительству своей страны и стран Запада услышать озабоченность Москвы угрозами безопасности России, не требует отказаться от агрессивной санкционной политики, которая направлена на ухудшение жизни российского народа, среди которого вообще-то есть и католики. Без этого его послание патриарху Кириллу выглядит всего лишь пропагандистским трюком в интересах польских властей. Святой престол действует иначе. На церковном уровне он предпринимает практические действия по оказанию гуманитарной помощи украинскому населению. На политическом уровне государство-град Ватикан ведет дипломатическую работу, ища точки соприкосновения между Россией и западными странами. ИА REGNUM уже отмечало, что государственный секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин в интервью итальянской газете La Reppublica призвал Европу услышать не только Киев, но и Москву, чтобы предотвратить возможность разрастания конфликта до масштабов, равных по разрушительности Второй мировой войне. Как отмечает итальянская газета Il Messaggero, в развитие этого курса папа Франциск поручил секретарю по отношениям с государствами архиепископу Полу Галлахеру провести встречу с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо, чтобы помочь «поощрить переговоры между Россией и Украиной».

Не пора ли Русской православной церкви вступить в эту дипломатическую игру, выступив вместе со Святым престолом? Московский патриархат долгое время вел неровный диалог с Ватиканом из-за опасений, что сближение повредит его позициям в православном мире. Сейчас эту проблему можно снять — хуже, чем сейчас, уже не будет. Как замечают даже католические критики Москвы, Святой престол сегодня находится на позициях, когда он «менее активно» выступает против «путинской агрессии», чем православные патриархи. Это предоставляет различные возможности. Для западного альянса во главе с Вашингтоном — попытаться сколотить «православную» антироссийскую коалицию, которая бы публично начала осуждать Россию. Для патриарха Кирилла — обратиться к папе Франциску с предложением в максимально короткие сроки провести встречу, которая и так должна была состояться в этом году, чтобы на ней обсудить проблему глобальной безопасности, ухудшение которой влечет за собой угрозы христианам во всем мире, а не только на Украине.