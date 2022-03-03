Испания направит на Украину партию наступательных вооружений. Об этом 2 марта в интервью телеканалу Antena 3 заявила министр обороны Маргарита Роблес.

Эдвард Мунк. Крик (фрагмент). 1893

Груз включает 1370 противотанковых гранатометов, а также легкие пулеметы и 700 тысяч патронов. По словам Роблес, он будет доставлен на двух самолетах в «пункт в Польше рядом с украинской границей», а после переправлен сухопутным путем на Украину.

Ministry of the Presidency. Government of Spain Министр обороны Испании Маргарита Роблес

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Новость обсудили в телеграм-канале украинского политолога и блогера Александра Семченко.

«Подливают бензина в огонь», — отреагировал Robert.

«Доедет ли оно до ВСУ?» — недоумевает Максим М.

«Пусть себе оставят!!! Я думала, эту ночь не переживу!!!» — пишет Светик.

«На чём отправит? Почтовыми голубями?» — иронизирует «Пьотр Д».

«Хотят, чтобы дольше горело», — написала Юлия Д.

«Лучше бы продукты и медикаменты послали!..» — призвал Pavlo M.

«И как после этого садиться за стол переговоров с украинской властью?» — задалась вопросом «Багира».

»Вот все показывают своё лицо, какая це (это — О. П.) Европа! Вместо того, чтобы пытаться договориться… Они специально льют масло в огонь… Вот тебе и Европа!!!» — отреагировал Mikhail P.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Голос хозяина. США, Европа

«Гуманитарку не отправляют, только оружие. Для чего, — вывод сам собой напрашивается», — добавил Алексей.

«Ещё раздавать будут всем подряд в городах Украины…» — пишет Roma K.

«А хлебушка прислать слабо?» — не без сарказма спросила Tatiana.

«Надо же как-то утилизировать ненужное», — прокомментировал новость Владимир Г.

«Спасибо, испанцы! Вы забыли, как наши деды воевали с вашими фашистами за ваши жизни?» — отреагировала Ольга Г.

«Вот и посмотрите истинное лицо Запада, они открыто это заявляли, чтобудут бороться с Россией до последней капли украинской крови! И это ещё не доходит до некоторых граждан Украины, которые защищают их ставленников…» — написал Илья.

«Готовы… помогать до последнего украинца», — отметил sem969.

«Своеобразная любовь к Украине у «цивилизованного» мира», — задумался Sergiy М.

«Ничего личного, исключительно бизнес…» — написал Platon.

«Им там выгодно, чтобы всё продолжалось как можно дольше…» — призвала Евгения Л.

«Это на фоне мародерства [на Украине]? Да… давайте дальше будем накачивать территорию оружием», — с сарказмом пишет Alexander.

«Они все умышленно приближают нас к третьей мировой войне!» — выразил свои опасения 81 887.

«Вот какие заботливые, нет чтоб отправить лекарства, еду, теплые вещи… двуличные мрази», — не выдержала «А».

»Вот так они за мир!» — прокомментировал Дмитрий.

«Наличие оружия — это не решение задачи, важны специалисты!!!» — отметил Benly.

«Вот эти люди за то, чтоб быстрей всё кончилось… Казалось бы, всё уже заканчивается, а они оружие подкидывают», — написал один из участников обсуждения.

«Ещё мозги нужно отправить на Украину, там их реально не хватает», — иронизирует Михаил.

«Эти панику создают. Толку от их оружия, если организации никакой. Да пусть хоть танки высылают, инфраструктура военная стремится к нулю», — подытожил DNSFRIV.