Москва, 4 февраля, 2020, 14:15 — ИА Регнум. Депутаты фракции КПРФ в Госдуме предлагают зафиксировать в Конституции право граждан РФ на законотворческую деятельность, передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля.

«Мы предлагаем дать право законодательной инициативы гражданам при поддержке их инициативы гражданами в количестве 100 тыс. человек», — отметила депутат Госдумы Вера Ганзя (КПРФ).

Сейчас правом законодательной инициативы обладают президент, правительство, депутаты Госдумы, члены Совфеда, заксобрания регионов, Конституционный и Верховный суды, генеральный прокурор.