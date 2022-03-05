В Южной Корее обсудили объединение кандидатов в президенты от оппозиционных партий.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По сообщениям южнокорейских СМИ, 3 марта кандидат от Народной партии Ан Чхоль Су объявил о снятии своей кандидатуры в пользу кандидата от основной оппозиционной партии «Сила народа» Юн Сок Ёля.

«Обеспечив смену власти, мы откроем эпоху больших перемен для страны, следуя исключительно воле народа, — заявили кандидаты в ходе пресс-конференции. — Мы «одна команда». Взаимно дополняя друг друга, мы создадим успешную политическую силу».

Отмечается, что объединение кандидатур может повысить шансы Юн Сок Ёля в борьбе против кандидата от правящей Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мёна.

Последние опросы общественного мнения показывают, что уровни поддержки основных кандидатов от правящей и оппозиционной партий составляют порядка 40%, а поддержка Ан Чхоль Су — около 10%.

Jinho Jung Ан Чхоль Су

Ранее Ан Чхоль Су предлагал Юн Сок Ёлю объединить кандидатуры, чтобы обеспечить «подавляющую победу» над правящей партией. Однако 20 февраля он отозвал своё предложение, объяснив это отсутствием чёткой реакции главной оппозиционной партии по данному вопросу.

Как видно, стороны сумели договориться, определив направления совместных действий. Это произошло за день до начала досрочного голосования.

Объединение кандидатов от оппозиции увеличивает возможность того, что Юн Сок Ёль вырвется вперед и займет лидирующую позицию на выборах.

Однако прогнозируется, что синергетический эффект от объединения будет небольшим, так как бюллетени для голосования уже напечатаны, а голоса сторонников Ан Чхоль Су будут поделены между всеми кандидатами.

Кроме того, публикация опросов общественного мнения, посвящённых выборам, запрещена с 3 марта, поэтому подтвердить количественный эффект объединения не представляется возможным.

«Сторонники Ан Чхоль Су теперь чувствуют себя преданными. Кто теперь ему поверит и будет следовать за ним?» — интересуется deal***.

«Надеюсь, этот союз объединит усилия и исправит ошибки предыдущего правительства», — предполагает ihs5***.

«Думаю, что Ан Чхоль Су один из тех политиков, который думает о людях», — считает cora***.

«Какой эффект окажет это объединение на выборы? Разве Юн Сок Ёль не был уверен в победе?» — недоумевает ym39***.

«Я уважаю этих двух кандидатов, вы прекрасны! Пожалуйста, сделайте всё возможное для смены режима и развития страны! Мы поддержим вас!» — пишет orie***.

«Если вместе с кандидатами объединятся и партии, то Народной партии придется худо», — считает chun***.

Spo.go.kr Юн Сок Ёль

«Это конец политической карьеры Ан Чхоль Су», — предполагает ohst***.

«Ан Чхоль Су, как думаешь, Юн Сок Ёль сделал бы то же самое ради тебя?» — интересуется link***.

«Те, кто жаждет власти, рано или поздно «погибнут», — отмечает huru***.

«Я не осуждаю действия политиков. Однако я полагал, что Ан Чхоль Су будет придерживаться своей политики, а не подталкивать ещё более некомпетентных людей, чем он сам», — пишет hwoo***.

«Уверен, его принудили объединиться», — уверяет toyj***.

«Отличная работа!» — отмечает hell***.

«Если такой человек будет избран президентом нашей страны, то он станет посмешищем и пятном позора на нашей истории», — считает uh41***.

«Тупой и ещё тупее», — пишет suik***.