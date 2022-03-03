Генеральная Ассамблея ООН 2 марта приняла резолюцию, осуждающую проведение Россией специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом сообщает ИА Красная Весна. Голосование состоялось по инициативе Соединенных Штатов Америки. 141 страна выступила с осуждением операции, пять стран проголосовали против, а 35 стран воздержались.

ИА REGNUM Голосование Генассамблеи ООН по резолюции с осуждением действий

Новость обсудили в YouTube-канале украинского издания «Страна».

"Лет восемь назад ООН призвала Украину выполнить Минские соглашения…» — напомнил один из участников обсуждения.

«А когда Штаты бомбили Ирак, что сказала ООН? Голосовали или закрыли рот в тряпочку? Или там можно?» — написала Юлия А.

«Интересно, а ООН голосовала по поводу остановки агрессии Украины по отношению к Донбассу?» — поинтересовался Валерий И.

«Так в ООН все решения принимает Совет Безопасности. А Ассамблея может только рекомендовать к рассмотрению», — отметил Андрей Г.

«Мертвая структура. С двойными понятиями. Одних бомбить «можно», других, кто типа за демократию, нельзя. В такие моменты понимаешь, Россия всё делает правильно…» — пишет Оксана Г.

«Резолюцию, осуждающую фашизм, не поддержали на ассамблее только две страны, догадаетесь какие? Так что все это вода в песок», — отметил Ян Д.

«Вы это покажите в Ираке, Сирии, Ливии, Афганистане, Югославии. Туда со своей резолюцией», — призвала Галина Ж.

Сальвадор Дали. Постоянство памяти (фрагмент). 1931

«И? Все делают так, как говорит НАТО. ООН себя давно дискредитировала», — прокомментировала Frosch.

«Ой-ой, жители Ирака, Ливии, Сирии горячо поддерживают мирные начинания ООН!» — с сарказмом добавил Nik N.

«А кто-нибудь помнит, это США когда-нибудь останавливало?» — задался вопросом Nikokayder V.

«Эти резолюции кончились с бомбежкой Югославии», — отреагировал Александр Г.

«Среди воздержавшихся не самые последние государства в мире, а среди проголосовавших «за» целый рой зависимых от Вашингтона и Брюсселя территорий, которые, если неправильно руку поднимут, будут выпороты прилюдно. Ну и ещё, не могу вспомнить ни одной Генассамблеи ООН, где бы осуждали вторжение США и требовали вывода войск…» — пишет Игорь Игоревич.

Павел Ковалевский. Порка. 1880

«Блин, надо не резолюции принимать, а объяснить Зе (Зеленскому — М. Р.), что пора вылазить из бункера уже и что-то сделать для своего народа…» — написал befanabeffy.

«Семь лет назад СБ ООН своей резолюцией утвердил Минские соглашения с целым перечнем обязательств Украины по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. И что, Украина выполнила? Нет и не собиралась!!! Хотя, в отличие от резолюции Генассаблеи ООН, носящей рекомендательный характер, резолюция СБ ООН обязательна к выполнению. Так что сверните в трубочку свою резолюцию и засуньте её себе… Россия поступит с Украиной так, как считает нужным для безопасности своей страны», — отметила Тамара О.

«А сами поставляют Украине оружие, танки и «джавелины», подбадривая националистов к войне. А потом вместе с Зеленским какую-то резолюцию принимают. Довели людей и страну до безвыходности. Правители», — отреагировала Victoria G.

«Россия тоже голосовала «против» многих действий Запада. Теперь их очередь воздух сотрясать. А не будут слушаться, отключим газ («Бриллиантовая рука»)», — отметил «Жэка 5».

«А не пошли бы они со своей резолюцией?..» — не выдержала Юлия А.

«ООН? Америку она остановила хоть раз? Ну хотя бы разок», — задался вопросом Магомед М.

«А где их резолюции по поводу Донбасса???» — поинтересовался Dmitry T.

«За восемь лет на эти сессии сто раз Россией выносились вопросы по геноциду Донбасса. Все отмораживались… Лицемеры», — подытожила Elichca.