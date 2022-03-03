В острой фазе конфликта с коллективным Западом России следует рассчитывать только на себя. Ни одна из серьезных мировых сил или организаций, никто из крупных держав не выразил поддержки операции по денафикации Украины, которую сейчас проводит Россия, не говоря об оказании военной или гуманитарной помощи. Страх перед США и злорадные ожидания определяют ныне повестку не только СМИ, но и правящих кругов большинства стран.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

Деградация интеллектуальной составляющей социально-политической жизни и такого полузабытого понятия, как нравственность, сделали военное решение украинского вопроса неизбежным. В течение восьмилет, почти в два раза больше, чем длилась Великая Отечественная война, мирное население Донбасса, не согласившееся с нацистским переворотом в Киеве, подвергалось геноциду, обстрелам, в том числе с использованием авиации, гибли беззащитные дети, женщины и старики. Тогда Россия ограничилась отправкой гуманитарных конвоев, пытаясь разрешить ситуацию мирным способом. Киевские власти и их пособники организовали Одесскую трагедию, когда заживо сожгли людей, организовали энергетическую и водную блокаду Крыма, его людей. Так называемое мировое сообщество не обращало внимания на эти факты, по каждому из которых в России уже заведены уголовные дела. Зато теперь слышны голоса о «российской агрессии», слышны даже дома, в России. Это значит, что интеллектуальная и нравственная деградация коснулась и нас.

Даже прямая угроза создания грязной ядерной бомбы и ее использования против России, обнародованная нынешним киевским руководством, также не отрезвила российских псевдолибералов, не заставила их вспомнить ни о собственном государстве, ни о его гражданах. Военный выбор стал неизбежным, единственным.

Россия, как не раз бывало в ее истории, осталась один на один с колониальным расизмом. Ситуацию осложняет и то, что сейчас наша экономика не является самодостаточной, органы власти и СМИ полны агентов западного влияния, экономика, как справедливо заметила председатель Совета Федерации В. Матвиенко, пока не является национальной.

ИА REGNUM Страны, поддержавшие действия России на Украине. 2022

Сейчас можно рассчитывать только на свои собственные силы и внутреннее социально-экономическое, политическое и нравственное очищение.

Ни Китай, на который так любят ссылаться официальные лица МИДа РФ, ни другие страны не оказывают и не окажут России прямую поддержку. Ослабление России — всеобщий консенсус, понимание этой простой истины очень важно для возвращения полноценной государственности.

Политическая воля и внутренние реформы, даже вынужденные, признание реальности в соседних странах, изменение политики, чего часто боятся постсоветские «элиты», предоставят нашей стране столь необходимые для развития ресурсы.