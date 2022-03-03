В Коми случился скандал, связанный с ситуацией на одном из старейших российских хлебозаводов, который ведёт свою историю с 1951 года. Один из работников предприятия пожаловался в соцсетях на то, что вместо оплаты труда получил долговую расписку. ИА REGNUM попыталось разобраться, что случилось на муниципальном предприятии, и выяснило, что 22 марта 2022 года будет рассмотрен иск по его банкротству, а само оно начало процедуру ликвидации. Подробности — в материале.

Иван Шилов ИА REGNUM Производство хлеба

История предприятия

Свою историю «Ухтахлеб» ведёт с 1951 года, и с тех пор предприятие находится на балансе властей. По данным единого госреестра юрлиц, завод, учрежденный в статусе ООО путем реорганизации в декабре 2013 года, принадлежит комитету по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Ухта». Уставный капитал предприятия превышает 33,2 млн рублей.

По открытым данным, завод был поставщиком более десятка госконтрактов. Среди заказчиков продукции фигурировали школы, родильный дом, больница.

Несколько лет назад ассортимент предприятия включал почти 90 видов хлебобулочных изделий, но на сегодня он сократился до пяти.

В августе 2021 года ООО «Ухтахлеб» включили в план приватизации, надеясь, передав его в частные руки, найти инвестора и спасти от разорения.

Прошедший в декабре 2021 года конкурс был признан не состоявшимся, так как на него не поступило ни одной заявки. Стоит добавить, что заводу нужен ремонт, обновление оборудования и достаточно дорогостоящая модернизация.

Надо заметить, что это была не первая попытка приватизации, но, если в 2016 году стартовая цена была 123,152 млн рублей, то в 2021 году ее снизили уже до 17,5 млн рублей.

Vk.com/ukhtahleb Продукция ООО УхтаХлеб

Финансовые проблемы и иск о банкротстве

24 февраля 2022 года в единый госреестр юрлиц была внесена запись о начале ликвидации предприятия «Ухтахлеб», завершить которую планируется 21 января 2023 года. Конечно, если до этого завод не обанкротят. А такой риск есть.

В арбитраж Коми 24 декабря 2021 года поступило заявление с требованием признать несостоятельным ООО «Ухтахлеб». Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по Республике Коми предъявила заводу долг в размере 3 303 895,41 рубля.

7 февраля 2022 года иск был принят к производству. Рассмотрят его 22 марта. Конкурсный управляющий предложен из числа участников ассоциации «Урало-Сибирское объединение арбитражных управляющих».

В конце февраля 2022 года в соцсетях появился скан долговой расписки за подписью директора ООО, из которой следует, что предприятие признает свой долг по окончательному расчёту заработной платы перед одним из работников. Долг, судя по документу, уже к тому моменту превысил 104 тыс. рублей.

По данным базы «Контур.Фокус», к взысканию с предприятия по исполнительным производствам на сегодня в целом заявлено 9,6 млн рублей. Например, 1 декабря 2021 года было заявлено взыскание налогов и сборов — 1 762 200,76 рубля.

«Решения налоговых органов о приостановлении операций, заявления о ликвидации, значительная сумма исполнительных производств, отрицательные финансовые индикаторы, ответчик по делам о банкротстве, задолженность по налогам и сборам» — так выглядит результат проверки предприятия по базе.

Жители Коми жалеют, что такая судьба постигла один из старейших хлебозаводов.

Vk.com/ukhtahleb Продукция ООО УхтаХлеб

«Очень жаль. Вкусного хлеба чёрного в Ухте не стало», «Мне жаль! Лишились натурального хлеба!», «Да очень жаль», «Ушла ещё одна история, очень жаль», — пишут пользователи соцсетей.