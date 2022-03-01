Камала Харрис не выдержала, когда Байден перепутал украинцев и иранцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Американцы заметили, как вице-президент США Камала Харрис произнесла несколько слов после того, как президент Джо Байден перепутал украинцев и иранцев во время своей первой речи о положении дел в стране. Неясно, что именно сказала Харрис, реагируя на ляп Байдена, однако многие интернет-пользователи предположили, что она исправила ляп президента и произнесла слово «украинец».

Выступая перед политиками, Байден заявил, что Путин может окружить Киев танками, но он никогда не получит «душ и сердец иранцев».

«Я так рад, что мы вернулись к такого рода скандалам. Именно с такими президентскими скандалами я могу спокойно спать по ночам», — отмечает @kukuinut3.

«Он управляет страной в пенсионном возрасте, чего вы ожидаете???» — спрашивает@Ogwalabruce.

«Однако на вычисления у нее ушло несколько секунд», — обращает внимание @HansMahncke.

(сс) The White House Камала Харрис

«Поскольку Киев находится НЕ в Иране, я думаю, что в процессе исключения и того факта, что он говорил об Украине в течение 20 минут, мы можем сделать вывод, что он оговорился и не говорил об Иране», — подводит итог @CeliaSalsa3.

«Он явно «оговорился», и в этом вся проблема. Проблема в том, что он говорит неправильно, потому что половину времени он даже не может вспомнить, о чем говорит», — отвечает @tylerdwagley.

«Америке нужен президент помладше», — пишет @Nidhi 007 .

«Вопрос заключается не в том, что президент никогда не оговаривался, а в том — когда он не оговаривался», — указывает whatsmorelikely.

«Так грустно слушать, как зрители аплодируют словам Байдена…» — переживает ostout.

«Серьезно. Если бы ваша собственная мать или отец дошли до такой стадии жизни и начали вести себя подобным образом, вы были бы вынуждены отобрать вещи, которые могут причинить вред им или другим людям, например, ключи от машины, огнестрельное оружие или, в данном случае, коды запуска ядерного арсенала страны», — комментирует driveman.

«Звучит так, будто вы наговариваете на пожилых людей. Некоторые могут посчитать это систематическим расизмом против пожилых», — отвечает southern_sweet_pie.

«Что случилось с Америкой, что она так низко опустилась при Джо Байдене? Почему всему этому позволили произойти? Я всегда думал, что Америка намного лучше», — негодует noh8ing.

«Это самое позорное правительство за всю историю! Господи, помоги нам всем пережить следующие 3 года!!!» — восклицает Cubanfortrump230.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден выступит 1 марта перед американцами со своим первым обращением «О положении дел в стране» на фоне протестов как внутри страны, так и за рубежом. Байден обратится к уставшим от пандемии американцам, которые также страдают из-за инфляции, напоминающей о себе в продовольственных магазинах и на бензоколонках. Ожидается, что президент подробно расскажет, как именно он планирует облегчить жизнь американских семей и восстановить экономику.