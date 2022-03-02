Страны НАТО не планируют военного вмешательства для стабилизации ситуации на Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

По словам политика, военное вмешательство Североатлантического альянса стало бы ошибкой, поскольку военный конфликт происходит между самой большой страной в мире, имеющей ядерное оружие, и вторым по размеру государством Европы.

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Новость обсудили в телеграм-канале украинского политолога Михаила Чаплыги, а также на странице издания «ШарийNET» в социальной сети «ВКонтакте».

»Зеленский уже сказал «дякую» (спасибо — М. Р.)?» — с сарказмом поинтересовался Andrew.

«Весь мир с нами, говорили они», — добавил Виктор.

«А они это и раньше говорили и намекали», — напомнила Оксана.

«Ну так они это все 8 лет говорят. Только дрова подкидывают…» — пишет Александр.

«Надежда умирала последней. Они же сразу говорили, что воевать с РФ не будут… Да и кто мы для них? Дикари…» — написала Наталья И.

«Неужели непонятно? Договорняк. Украину раздербанят, и всё… Все эти санкции просто показуха», — выразил свое мнение G G.

«Неужели есть те, кто действительно верил, что НАТО за нас воевать будет? Люди, что у вас в голове? Что у вас на глазах?» — отреагировала Ирина.

«Мы вообще собираемся жить дальше на этой планете или у нас есть запасная?» — с сарказмом поинтересовалась Ирина Л.

«Не будут они умирать за Украину. Газ уже по 2200. Если сейчас отрубить дешёвый газ из РФ по длинным контрактам, то германской промышленности придётся его покупать по 3000—5000€, а это конец немецкой химической промышленности, металлургии, цементной, перерабатывающей», — отметил Konstantin.

«Мне вот только одно интересно сегодня, эти Зе-мерзавцы будут также оперативно вести переговоры по прекращению огня и прочему, как они вели их по Минским соглашениям? Мол, или по-нашему, или никак? Или воюем до последнего украинца? На что надеяться?..» — задался вопросом SLTV.

«А что там англичанка? Молчит или гадит? Или всё сразу?» — поинтересовалась Тина.

«Так они и до этого об этом четко заявляли, — 5 тыс. касок поставим, а дальше сами», — напомнила Ira L.

«Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?» — отреагировал Igor цитатой из повести «Тарас Бульба».

Цитата из х/ф «Тарас Бульба». реж Владимир Бортко. 2009. Россия «Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?»

«Им нельзя верить», — считает Оксана Н.

«Всё держалось на бабушке Меркель. Пришел идиот…» — добавил Генрих А.

«Кто такой этот Шольц и какой пост он занимает в НАТО? Что-что? Лизатель сапог дяди Сэма? Тогда он может отвечать только за чистоту сапог», — написал Андрей Ф.

«Конечно, не будут. С ядерной державой воевать — это не Донбасс мирный бомбить. Ответка сразу же прилетит, и нет страны», — пишет Александр Б.

«Всё, что могли, они уже сделали», — добавил Иван П.

«Потому что не умеют они воевать. НАТО и их армия это фикция дутая. Умеют только ковровые бомбардировки странам третьего мира устраивать, а против сильных противников ничего не могут, потому что нет армии», — считает Alex E.

«Одно то, что оружие поставляют, это уже вмешательство», — подчеркнул Михаил К.

«Ну говорили же вам умные дяди, эти западные… [«партнеры»] сдадут вас, как пустую посуду», — с сарказмом подытожил «Дм Г».