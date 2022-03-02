Вашингтон намерен преследовать российских олигархов. Для расследования их деятельности министерство юстиции США создаст специальную группу. Об этом во время выступления в Конгрессе США заявил глава Белого дома Джозеф Байден.

Давид Тенирс Младший. Богач, попавший в ад. 1647

Президент США также добавил, что Вашингтон объединяет силы со своими европейскими союзниками, чтобы «найти и захватить ваши яхты, роскошные квартиры, частные самолёты».

«Мы идём за вашими капиталами, нажитыми неправедным путём», — сказал Байден.

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Новость обсудили в телеграм-канале украинского журналиста и публициста, главного редактора одесского издания «Таймер» Юрия Ткачёва.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Президент США пообещал конфисковать яхты, квартиры, деньги российских элит, которые находятся у них за рубежом», — пишет Юрий Ткачёв.

«Отлично, россияне только спасибо скажут. Национализируют активы в России — и пинка им всем под зад», — отреагировала Наталья.

«Прекрасно! Это для России будет только полезно», — добавил Still.

«Народ в России спасибо скажет. Сейчас вообще Россию ждет сильнейшая национализация всего и перетряхивание элит. И жить одной *опой на 2 стула уже не получится, по типу — бабки там, бизнес тут», — написал Alex SLK.

«Там посыл другой (междустрочный): храните деньги в сберегательной кассе! (СССР). В США у вас с улыбкой все отнимут. [Премьер-министр Украины с мая 1996 по июль 1997 года] Паша Лазаренко был первым, но на Украине все тупые (да и везде тупые) продолжают, как не в себе, деньги туда переводить и недвигу там покупать. Бидон (Байден. — О. П.) умничка, играет на руку Вове (Владимиру Путину. — О. П.). Он говорил: держите деньги дома! А то задолбаетесь пыль глотать!» — не без сарказма отреагировал Андрей Т.

«Я думаю, это именно та часть санкций, над которой скорбят все граждане РФ», — иронизирует Валера.

«Зато украинские олигархи будут пить шампанское на своих яхтах, пока украинцы чистят европейские унитазы», — прокомментировал новость «Т».

"Путин давно предупреждал элиту. Возвращайте капиталы в Россию. Не послушали», — добавил Bakv.

«А до настоящего времени… [американцев] всё устраивало. Как рэкетнуть и при этом не потерять лицо. Путин им (олигархам. — О. П.) говорил: «Замучаетесь пыль глотать по судам», — пишет Александр М.

«Наконец-то хоть какая-то справедливость. Они ограбили людей, и теперь их ограбят», — добавила Olinka O.

«Компенсировать же он (Байден. — О. П.) должен все то, что потратил на наши элиты (речь, видимо, об украинских элитах. — О. П.) вместе с националистами на Украине…» — отреагировал Alexandr B.

«Отличный повод у США набить себе карманы (это сарказм)», — подытожила Олеся А.

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