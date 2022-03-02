Украина может нанести превентивный ракетный удар по Белоруссии. Об этом 1 марта в эфире украинского телевидения заявил секретарь украинского «Совета национальной безопасности и обороны» (СНБО) Алексей Данилов.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«По необходимости, если будет принято решение верховным главнокомандующим сделать это — это будет принято», — сказал политик, комментируя возможное решение о нанесении украинскими войсками ракетного удара по соседней Белоруссии.

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Заявление украинского чиновника обсудили в телеграм-канале «Запрещённая Украина». Многие участники обсуждения критически оценили заявление украинского чиновника.

«Секретарь СНБО… предупредил, что Украина может нанести превентивный ракетный удар по Беларуси. Давно наше чудо слышно не было. Видно, что жизнь его вообще ничему не учит», — пишет автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».

«Ему бы сейчас помолчать, а он веревку себе просит», — отреагировал Владимир Г.

«Террорист-смертник…» — добавил Вячеслав.

«Оно больное (как и основная масса, пришедшая к власти). Такое болтать, не имея самолетов, инфраструктуры (уже) и денег…» — пишет Ирина.

«Я так понимаю, их бледнолицые господа окончательно и в ближайшее время собираются салорейх (Украину. — О. П.) таки сливать», — предположил Алекс.

«Любые переговоры с такими заявлениями бессмысленны», — отметил Игорь П.

«О, ещё одного раньше времени выписали», — с сарказмом отреагировала Анечка.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Палата

«Вот таких в первую очередь наказывать надо», — призвал Dmitriy O.

«Возьмёт ракету наперевес и побежит в сторону Белоруссии? Его свои же скрутят…» — прокомментировала Елена С.

«Не злите Батьку! Он злопамятный!!!» — призвал Alanery.

«Деревянными ракетами?» — иронизирует один из участников обсуждения.

«Обычно все оттягивают свой конец, а этот усиленно его к себе приближает», — смеется Alx Vas.

«Безумец, они там, походу, все такие…» — не выдержал Павел Г.

«А ему что терять? Тюрьма по нему плачет», — отреагировал Seva R.

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Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что Киев просит членов организации «Веймарский треугольник», в которую входят Германия, Польша и Франция, нарастить санкции против России и увеличить объёмы помощи Украине, включая поставки вооружений.