В Сети появился весьма показательный ролик неназванного блогера из КНР, который опровергает многие двусмысленности, витающие в том числе и у нас в стране, в отношении китайской позиции по событиям, которые происходят на и вокруг Украины. Текст небольшой, но очень емкий, поэтому целесообразно привести его полностью. Самое ценное в нем — народность; простым и понятным языком высказывается доминирующее мнение абсолютного большинства китайской общественности, не искушенной в дипломатических изысках. И дается решительный отпор тому даже не меньшинству, а отдельным комментариям, что вслед за западной пропагандой на Россию нападают.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Вчера я опубликовал видео на тему спецоперации России на Украине и о том, что росту китайско-российских отношений нет предела. Кто-то назвал меня за это идиотом и возмутился, как это я смею поддерживать Россию и одобрять действия России. Я, мол, должен сочувствовать Украине и призывать к миру.

Не понимаю. Весь мир давно ненавидит американцев, а теперь русские дают американцам пощечину — почему бы не выразить им одобрение? Каждый дурак знает, что Россия с Китаем — стоящие спина к спине союзники и незаменимые друг для друга стратегические партнеры. Если Америка спровоцирует в России переворот или какое-либо разделение, Китай столкнется с колоссальными проблемами.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

С вашей стороны подло просить меня сочувствовать происходящему сейчас на Украине. Всякий раз Россия и Китай сближаются именно на фоне какого-нибудь конфликта. Насчет того плохого, что в прошлом Россия сделала Китаю, скажу: да, всякое бывало, но в данный момент обе наши страны окружены волками. Чтобы убить волка, нужно работать сообща. А тут кто-то вдруг говорит: ты что, забыл, что 200 лет назад их предки украли у вас мешок риса?

Друзья, если вы не идиоты, верите ли, что тому, кто это сказал, действительно есть дело до наших интересов? Верите ли, что он пытается нам помочь? Нет. Он просто хочет, чтобы мы пошли воевать с Россией и позволили волкам съесть и их, и нас.

Почему большинство китайцев поддерживают российскую спецоперацию и одобряют действия Путина? Потому что Россия с Китаем — братья. Мы солидарны не только с Путиным, но и с собственной страной. Путин в своей речи сказал, что Запад не хочет относиться к России как к другу или союзнику, и недоумевал, с чего бы им относиться к ней как к врагу? Ответ здесь один. Проблема заключается ни в российской политической системе, ни в чем-то еще, а в том, что Запад не хочет видеть Россию независимой и могущественной. Это ответ на все вопросы.

Китай обладает схожим с Россией опытом. За последние несколько десятилетий нам пришлось пойти на многие компромиссы и испытать многие трудности. Однако вне зависимости от того, как часто мы идем на уступки, Запад снова и снова пытается нас уничтожить. Им ведь в конце концов не нужна независимая держава вроде Китая.

Советский плакат. Дружба навеки!

Никто не хочет начинать войну, все стремятся к миру на Земле. Но односторонними действиями мира не достичь. Кто привел Украину к нынешней ситуации*? Соединенные Штаты. Пока Америка существует, мира не будет. В будущем возглавлять мировой порядок будут не американские бандиты. Мир перестанет быть пристанищем обманщиков и воров. Лидирующее положение в мире займет приверженный идее общего будущего Китай. Китайцы всегда платят свои долги».

Что особенно существенно? Во-первых, против поддержки нашей страны в операции на Украине в Китае — минимум. Стилистически «кто-то» — это даже не «некоторые». И аргументы этих «кого-то» — абсолютно западные, слизанные из заявлений западных политиков и СМИ. Поэтому блогер, приводя «в чувство» оппонентов, называет их антироссийские призывы «подлостью». «Почему большинство китайцев поддерживают российскую спецоперацию и одобряют действия Путина? Потому что Россия с Китаем — братья. Мы солидарны не только с Путиным, но и с собственной страной», — вот понимание на уровне народного чутья, не только китайского, но и нашего, подлинных интересов своей страны. Своей глубиной оно опережает высоколобые «аналитические» и нередко ангажированные выкладки так называемых «элит». Во-вторых, важно четкое понимание подлинных приоритетов происходящего. Москва не «воюет» с Украиной, а «дает пощечину Америке», то есть кризис создала Америка, которая отправила Украину на войну, а Россия эту американскую провокацию пресекает. А войну — завершает, но не начинает. Таково мнение основной части китайского народа, той, которую у нас, в России, принято называть «глубинной», то есть коренной, корнями — от родной земли. В-третьих, на официальном уровне большой политики слово «союз» к российско-китайским отношениям применяется редко; говорится о беспрецедентном стратегическом партнерстве, по масштабам превосходящем военный союз. Но в общественном мнении КНР, как видим, двусторонние отношения воспринимаются именно союзом и стоянием «спиной к спине»; эта формула — «спина к спине» — принадлежит Мао Цзэдуну. Высказана — И. В. Сталину. И впоследствии подтверждена Си Цзиньпином, повторившим ее на официальном приеме российской делегации в Пекине. В-четвертых, блогер из КНР буквально припечатывает тех, кто пытается спекулировать на российско-китайских разногласиях в прошлом. «Ребята, вы о чем? — как бы говорит он оппонентам. — Вы мешок риса равняете с окружившими нас волками? Ну, сядьте на свой мешок верхом и ждите, когда они нас и Россию сожрут поодиночке». С мужеством, достойным искреннего уважения, парень бросает не только китайским, но, признаем, и многим нашим «либерал-интеллигентам» сермяжную правду, которую в народах обеих наших стран понимают, в отличие от некоторых повязанных шкурными интересами представителей «элит». Не в российской или китайской политической системе дело и не в пресловутых «демократииправахчеловека». А в том, что ни Россию, ни Китай коллективный Запад не хочет видеть ни независимыми, ни могущественными. И никогда, добавим, видеть не хотел — ни сейчас, ни в XIX веке, когда душил Китай в Опиумных войнах, а России устраивал Крымскую войну и Берлинский конгресс, о которых нам по-хамски напоминают и сегодня. Кредо Запада — британский имперский девиз, чтобы над ним «никогда не заходило солнце». То есть — мировое господство с высасыванием жизненных соков из порабощенных незападных народов.

Иван Айвазовский. Смотр Черноморского флота в 1849 году. 1886

В-пятых, возвращаясь к российско-китайским разногласиям прошлого. Они сняты в политике, но, судя по всему, пока все-таки сохраняются в менталитете. Не будем скрывать, что и у нас — тоже. И, кстати, даже в среде коммунистов, в чем автор, к своему глубокому огорчению, был вынужден убедиться. Поэтому, выстраивая наш союз на принципах «дружбы из поколения в поколение», которая провозглашается всеми без исключения двусторонними основополагающими документами, инициативу в этом вопросе следует взять российскому и китайскому экспертному сообществу. И шаг за шагом погасить все очаги разногласий прошлого, особенно советско-китайских, чтобы никто и никогда больше не пытался их использовать для разрыва между собой наших стран и народов. С общим, солидарным вердиктом: «Никогда больше!..». Китайский блогер эту необходимость чувствует на инстинктивном уровне: «Друзья, если вы не идиоты, верите ли, что тому, кто это (про разногласия. — В. П.) сказал, действительно есть дело до наших интересов? Верите ли, что он пытается нам помочь? Нет. Он просто хочет, чтобы мы пошли воевать с Россией и позволили волкам съесть и их, и нас».

И последнее. То, что «мир по-американски» — это «пристанище обманщиков и воров», — святая правда. Более того, фактом является то, что в рамках реалий этого мира обманная и воровская философия и социальная психология капитализма под видом «общечеловеческих ценностей» распространяются за пределы Запада, отравляя миазмами своего разложения морально-нравственную атмосферу на планете. «Не расплачиваться по долгам» — ИХ кредо со времен официального принятия пиратства на королевскую морскую службу. Как говорится, «Поскреби «Юнион Джек» — и обнаружишь под ним «Веселого Роджера»». «Каждый либерал, анархист и западный «левак» становится фашистом в тот самый момент, когда представляет себе жизнь, в которой обеспечивающее им комфорт и привилегии империалистическое ядро теряет актуальность», — в самую «точку» отправляет нас один из комментариев к блогу.

Как именно будет в будущем — никто не знает. Определенно одно: с американским господством необходимо заканчивать. Союз России и Китая — именно такой, «спиной к спине» и «из поколения в поколение» — единственный вариант, при котором у мира появляется надежда на будущее. «Будущее — за Востоком. И точка», — гласит еще один комментарий. Выдавить из себя «Европейничанье — болезнь русской жизни» (по Н. Я. Данилевскому), по капле, как раба — нет более актуальной сегодня задачи для русского общественного сознания, особенно памятуя о том, что Холодная война между США и СССР на самом деле велась именно между Западом и Востоком.

Выступление незнакомого нам китайского блогера — своеобразный и очень важный документ времени, живое свидетельство эпохи, по которому впоследствии наши потомки будут изучать и оценивать переживаемые нами трагические, но и великие события. Спасибо тебе, дорогой товарищ!