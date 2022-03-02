Операция России на Украине началась только недавно, однако о возможном применении в связи с ней ядерного оружия стали говорить активнее, чем ожидалось. В преддверии своих действий на Украине Москва провела соответствующие учения. Когда же операция началась, президент РоссииВладимир Путин предупредил о том, что любая страна, которая попытается «помешать» России, столкнется с «последствиями, с которыми [она] в своей истории еще никогда не сталкивалась», пишетРод Лион в статье для австралийского издания The Strategist.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие США

С тех пор прозвучали заявления, в которых утверждалось, что действия Москвы были частично мотивированы опасениями, что Украина хочет предпринять шаги, чреватые распространением ядерного оружия. Один из представителей российской стороны отметил, что Чернобыль был «захвачен» на столь ранних этапах нынешней операции с тем, чтобы лишить Киев возможности сделать «грязную» бомбу. Кроме того, на референдуме в Белоруссии, который на Западе не признают, граждане республики якобы «отказались от внеядерного статуса республики», открыв двери для возможного развертывания на территории страны российского ядерного оружия.

Возможно, больше всего беспокоит то, что 27 февраля Путин поручил своему министру обороны и начальнику Генерального штаба повысить уровень боевой готовности российских сил сдерживания, переведя их на «особый режим боевого дежурства». Непонятно, что он имел в виду. Представители министерства обороны США отметили, что это незнакомый им термин оперативного искусства, и заявили, что они не видели последующего «движения мускулами» в статусе российского ядерного арсенала.

Минобороны России подтвердило 28 февраля, что ее ракетно-ядерные силы, а также Северный и Тихоокеанский флоты поставлены на «усиленное» боевое дежурство. В некоторых сообщениях говорилось о том, что Россия увеличивает количество сотрудников на своих ядерных объектах, что может означать отмену всех отпусков.

Виктор Васнецов. Три богатыря. 1898

Всё это привело к неспокойному времени в мире ядерных стратегов. В связи с событиями на Украине о возможном применении ядерного оружия сделано столько заявлений, сколько не было со времен Кубинского ракетного кризиса. Естественно, это вызвало волну спекуляций в социальных сетях о потенциальном пересечении ядерного порога, преднамеренном или непреднамеренном.

В начале июня 2020 года Россия опубликовала официальный обзор принципов, лежащих в основе российского ядерного сдерживания. В документе «Об Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» перечислены четыре случая, когда Россия может прибегнуть к использованию ядерного оружия:

в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного оружия и других видов оружия массового поражения;

а также в случае агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства;

поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории Российской Федерации и (или) ее союзников;

воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты Российской Федерации, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил;

Виктор Васнецов. Богатырский скок. 1914

Некоторые комментарии властей указывают на попытку оправдать свои действия по второму из этих положений. Но с большой натяжкой. Переброска на Украину смертоносных обычных вооружений из стран-членов НАТО и других государств в то время, когда по режиму и его сторонникам бьют массивные санкции, определенно не рассматривается в Вашингтоне, европейских столицах или Канберре как «агрессия», которая ставит под угрозу «само существование» Российского государства.

Безусловно, некоторые комментаторы видят в этих действиях угрозу будущему нынешней власти в России, но большинство видят в них просто стимулы для Москвы изменить курс в отношении своих планов на Украину.

По мнению Лиона, нынешние действия Москвы указывают на то, что эскалация всё же более вероятна, чем деэскалация.

«Может ли эта эскалация быть связана с ядерным оружием? Да. Но со времен Холодной войны западная разведка, вероятно, всё еще имеет в своем распоряжении внушительный список предупредительных индикаторов неминуемого применения ядерного оружия», — отметил аналитик.

Виктор Васнецов. Витязь на распутье. 1882

«Я не думаю, что мы близки к этому», — подчеркнул он.

И не стоит забывать, что у Москвы есть достаточно других вариантов, вероятность применения которых больше. К ним относятся более энергичное осуществление нынешней стратегии — «свержение нынешнего правительства в Киеве, установление на его месте более послушного режима и постепенное возвращение Украины под контроль Москвы». Заявить об этом проще, чем добиться такого результата, но у Москвы на этот счет есть планы.

Россия также может решить нанести удар обычным оружием по линиям снабжения, по которым на Украину попадает военная техника. Или она может иметь в виду более дальнюю цель, опять же не обязательно прибегая к ядерному оружию.

Сегодня стратегическое сдерживание опирается не только на старое деление вооружений на обычные и ядерные. Конфликты стали вестись в большом числе различных сфер: с помощью высокоточного неядерного оружия большой дальности, киберсредств, космического и противокосмического оружия.

Короче говоря, ядерное оружие до сих пор играло большую роль в кризисе, чем ожидалось, но пока еще достаточно других средств достижения поставленных целей.