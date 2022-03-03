Заявление президента России Владимира Путина про «империю лжи», которая вводит санкции, понравилось многим жителям Италии. Пользователи соцсетей полностью соглашаются с этим утверждением, хотя некоторые считают, что и у России есть свои недостатки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Плакат Голос Америки. 1950

«Он абсолютно прав! Мне стыдно быть гражданином Европы!» — восклицает Франческа К.

«Согласен. Для меня лучше бы мы рано или поздно вышли из НАТО», — добавила Джулия Г.

«Весь этот беспорядок был рожден ради экспансионистских целей все более толстой Америки. Согласен с российским лидером. Если у Джо (Байдена, прим. ИА REGNUM) старческая деменция, почему бы нам не заменить его кем-нибудь вменяемым?» — задаётся вопросом Лилиана А.

«И это правда… Но и восток мне не кажется настолько кристально чистым, и его есть за что критиковать», — считает Памела Б.

«Надо просто понизить тон и перестать толкать Россию к стенке. Необходимо снизить напряжение с западной стороны, чтобы оставить выход из ситуации, который не будет связан с катастрофическими последствиями», — заявил Франческо Дз.

«Он прав, поэтому с ним и борются любыми способами», — отметил Эмилиано Ф.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия. Чья это вина? Разве не НАТО? Тогда он прав», — счиатет Муна О.

«Печально то, что он прав — США контролируют мировое общественное мнение…» — пишет Луиджи Р.

«Он прав, и это самое печальное», — соглашается Роберто Б-Р.

«Нас окружают фейки… А западные «журналисты» несут ответственность за смерть правды! Отвратительно!» — заявил Джанмарко Г.

«ЕС и США странным образом цензурируют новости из России. Знаю только, что Украина начала бомбить и убивать русских (в том числе украинцев), потому что те хотели независимости и нейтралитета. Справедливо было бы сообщить, что 24 февраля Путин начал бомбить, когда мир игнорировал и игнорировал геноцид жителей Донбасса. Это как если бы итальянцы начали бомбить Больцано. В этом мире столько лицемерия, что Путин, который не пользуется моим уважением, во всём этом выглядит самым честным. Когда украинский прокурор начал расследование против сына Байдена, Зеленский закрыл дело. Кто знает, сколько всего мы не знаем и сколького они не хотят, чтобы мы знали», — рассуждает Мануэлита.