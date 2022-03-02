Польша нашла «время и место». Как заявил пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина, министерство «обратилось в компетентные органы с ходатайством возбудить исполнительное производство в отношении двух объектов недвижимости, не используемых для дипломатических и консульских целей и незаконно удерживаемых Россией». Кроме того, «министерство иностранных дел рекомендовало использовать все доступные правовые средства для того, чтобы судебные разбирательства по другим делам, связанным с недвижимостью, проходили как можно быстрее». По словам Ясины, обращение МИД Польши «было сделано в связи с вопиющим неравенством в количестве объектов, находящихся в польско-российских отношениях, и отсутствием перспектив найти решение этого вопроса в обозримом будущем». Как заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач, после «взыскания» российской собственности в них будут жить украинские «беженцы». В свою очередь посол России в Польше Сергей Андреев сообщил, что будет разбираться с правовыми аспектами решения польских властей по «двум объектам недвижимости», одним из которых является школа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и Польша

Имущественный спор между Польшей и Россией по этому вопросу длится не первый год, но до сих пор в нем была задействована преимущественно мэрия Варшавы. Перенос проблемы на уровень МИД Польши в сочетании с заявлениями, что это сделано ввиду «отсутствия перспектив найти решение этого вопроса в обозримом будущем», переводит хозяйственный конфликт в политический. Таким образом, можно сказать, что известная фраза Уинстона Черчилля о Польше как «гиене Европы» из историко-публицистической становится актуальной и будет определять отношение России к соседней стране. Действительно, из украинского кризиса и агрессивной обструкции, которой Запад сейчас пытается подвергнуть Москву, правящая польская коалиция во главе с партией «Право и Справедливость» (PiS) сейчас пытается извлечь всевозможные экономические и геополитические выгоды. Так, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на встрече с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, состоявшейся 1 марта, заявил о нескольких внесенных Варшавой на уровень Евросоюза инициативах. Среди них — «план реконструкции Украины, финансируемый ЕС, в размере 100 млрд евро»; «поддержка ускоренного вступления Украины в Европейский союз»; «энергетическая безопасность, а именно независимость от агрессивной имперской политики России посредством нефти, газа и других углеводородов».

Очевидно, что главным бенефициаром финансовых вложений Варшава видит себя, рассчитывая хорошенько заработать на украинском кризисе. Но есть и другие аспекты. На встрече министров иностранных дел Веймарского треугольника (Германия — Польша — Франция) глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что ЕС намерен создать в Польше платформу для организации и транспортировки помощи, которая «будет отправлена украинцам, оставшимся в своей стране». Помимо того, предлагается устроить в Польше «военный координационный центр для распределения оружия и оборудования, которое поставляют украинским солдатам европейцы, канадцы и американцы». В результате Польша станет прифронтовой страной. Запад, как в 1938 году из Чехословакии, сейчас делает из Польши «территориальный кредит». В ту эпоху для того, чтобы направить Гитлера против Советского Союза. А сегодня? Несмотря на воцарившийся в польской прессе и социальных сетях антироссийский психоз, есть редкие голоса, предупреждающие об опасностях для поляков. Как отмечает на страницах еженедельника Do Rzeczy публицист Войцех Голонка, «ни при каких обстоятельствах польское правительство не должно позволить втянуть себя в российско-украинскую войну», комментируя заявления о возможности превращения Польши «в хаб передачи Украине летального оружия из ЕС».

Nato.int ВС Польши в составе НАТО

«Вы думаете, что Западная Европа придет нам на помощь? — задается вопросом Голонка. — Европа, которая так не хочет обострять отношения с Россией, которая снова и снова говорит нам, какое мы «злое государство» в ЕС (которое нужно лишить средств), и которая готова к возможной войне с Россией не больше, чем мы? Как вы думаете, вступят ли США в войну с Россией, которая связана с Китаем оборонным союзом? Считаете ли вы, что ось Лондон — Варшава — Киев окажется для нас более безопасной, чем ось Лондон — Париж — Варшава?» По мнению публициста, «будет настоящей драмой, если с точки зрения лишенной эмоций истории какой-нибудь историк напишет книгу «Безумие 2022 года, или Как Польша повторила ошибки 1939 года». В свою очередь польская газета Rzeczpospolita, при всей ее нынешней антироссийской риторике, обращает внимание на финансовый аспект. «Легко бойкотировать российские товары в магазинах, но отрезать себя от газа или угля из России будет сложнее, — пишет издание. — Также нелегко будет многим компаниям во имя поддержки Украины отказаться от продажи своих товаров в Россию и добровольно потерять завоеванный там рынок. Если только Кремль сам не облегчит им задачу, введя ответный бойкот западных товаров». И все это на фоне того, что, как предполагает бывший польский дипломат Богуслав Маевский, нынешняя «драматическая ситуация позволяет Путину за кулисами говорить с ключевыми партнерами на Западе именно о том, чего он ждет», и президент России «знает, что после первых шоковых дней и американцы, и европейцы будут готовы к закулисным переговорам».

Но Польша бежит впереди паровоза, и пока не видно, чтобы в Варшаве дали машинисту команду пригасить котел. Это крайне опасная ситуация для Польши, поскольку она подошла к черте, после которой Москва будет рассматривать Варшаву новым поджигателем войны в Европе, как это было с киевским режимом. Со всеми вытекающими из этого последствиями.