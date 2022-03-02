События на Украине продолжают оставаться в центре внимания грузинской политэлиты, общественности и СМИ. Ежевечерне центр Тбилиси перекрывается масштабной акцией протеста, которая после высказанных украинским президентом упреков в адрес грузинских властей из-за недостаточно четкой поддержки действий Киева грозит перерасти в революцию и свержение нынешнего правительства Грузии.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Страницы соцсетей в основном занимает оценка происходящего на Украине и «бездеятельности» грузинских властей, которые упорно не выделяют самолет для отправки в Киев группы грузинских боевиков. Однако вместе с осуждающими правительство Грузии есть и немало его открытых сторонников.

«Неужели ни капли сознания нет у тех, кто стоит на проспекте Руставели и пытается устроить в стране беспорядки?» — возмутилась пользователь М.З.

«Посольство Грузии не отозвало из Киева ни одного сотрудника… Страна послала гуманитарный груз… Когда премьер-министр 50-миллионной страны, страны, которая может начать третью мировую войну, к которой привлечено все внимание мира, использует Твиттер только для того, чтобы опротестовать, почему мы им дополнительные силы чартером не выслали… не знаю, как это можно назвать!!! Хотя бы на карту посмотрите!!!» — написала пользователь Н.Г.

«Украина, ее народ — жертвы! Украина, ее правительство — жертвы! Вы слышали сегодняшние заявления Бориса Джонсона, Йенса Столтенберга, Анджея Дуды… Идиотом нужно быть, чтобы оставаться в сказках. А Эрдоган закрыл проливы? Украину погубили ее нынешние продажные политики! А часть грузин никак за ум не возьмется. Та Украина, которая существовала до 24 февраля, прекратит существование», — написал пост на своей странице в соцсети Facebook грузинский аналитик Д.Г.

«В Грузии не поняли даже того, кто победит, Украина или Россия. О каких принципах и идеологии можно говорить?» — поддержал его Ч.Ч.

«А что вы думаете о вкладе Бжезинского во втягивание Украины в войну?» — поинтересовалась И.Г.

CSIS | Center for Strategic & International Studies Збигнев Бжезинский

«О Бжезинском я очень плохого мнения… Идея Бжезинского погубила Украину», — ответил автор поста.

«А влияние Бжезинского на Путина?» — задал вопрос Ч.Ч., но он остался без ответа.

«Президент США пообещал Зеленскому поддержку, если тот согласится на нейтральный статус. Но они надеются, что Украина будет по ту сторону Днепра, то есть в части Западной Украины. По эту сторону Украины не будет. Что будет? Будет политическое решение: войдут ли русские после Киева на Западную Украину…» — добавил к своему посту аналитик.

«Я понимаю, что Россия большая страна. У нее должны быть свои геополитические интересы, сферы влияния и так далее. Но что предлагает она Украине, Грузии, кроме того, что не хочет НАТО у нас? Не понятно, что хочет. У России нет философии, взгляда, плана устройства страны… нет ничего. И в такой неопределенности очень сложно кому-нибудь нормальному поддержать русских», — высказался Г.Ш.

U.S. Navy Штаб-квартира НАТО

«Сейчас главное — остановить военные действия. Россия — это данность. Мы должны научиться жить с учетом реальности. Невосприятие реальности — большая ошибка», — пояснил Д.Г.

Среди тем, которые обсуждали другие пользователи соцсетей, — выступление главы МИД России Лаврова в ООН, во время которого большая часть участников покинула зал.

«А Грузия тоже вышла?» — поинтересовалась И.Х.

«Спряталась куда-то под стол, наверное, а когда все вышли, вылезла оттуда и показалась Лаврову», — ответил Д.В.