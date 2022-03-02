



Иван Шилов ИА REGNUM Ближний Восток

Международная реакция на военную спецоперацию России на Украине оказалась далеко не однозначной. В то время как Европейский союз, США и их союзники солидаризировались в негативной оценке событий, другие страны оценивают ситуацию под разными углами, не торопясь выступать с категорическими оценками. Это показало состоявшееся в Каире экстренное заседание постоянных представителей Лиги арабских государств (ЛАГ), созванное по инициативе Египта. По его итогам было принято решение занять в ситуации на Украине нейтральную позицию. Об этом сообщил помощник генерального секретаря ЛАГ Хусам Заки. По его словам, «арабские страны имеют дружеские отношения и с Украиной, и с Россией и друзьям тяжело видеть, как двое из них воюют друг с другом». Помимо этого, заявлено о готовности сформировать на министерском уровне специальную контактную группу для содействия дипломатическому разрешению конфликта.

В составе ЛАГ находятся 18 арабоязычных стран, Палестина и три мусульманские страны Восточной Африки, имеющие давние и глубокие связи с арабским миром. Это своеобразная геополитическая конфигурация с «энергетическим могуществом». Не случайно США часто удавалось играть на старых и новых противоречиях в отношениях между членами ЛАГ, открыто вмешиваться в дела Ближнего Востока, а затем и Северной Африки, когда нужно было «выводить арабский мир из равновесия». Но на сей раз у них ничего не получилось. ЛАГ стала демонстрировать намерение «активнее отстаивать свои интересы», а не следовать в фарватере американской политики. Поэтому решение каирского экстренного заседания приобретает важное политическое значение. Но это еще не выстраивание курса в сторону от Вашингтона к Москве, это только показательный разворот. Тому есть определенные причины объективного свойства. Их недавно перечислила французская газета Le Figaro.

По ее мнению, «правительства Египта, Алжира, Ливана, Йемена, Судана и Сирии с тревогой следят за развитием ситуации на Украине потому, что основные объемы зерновых культур эти страны получают благодаря украинским и российским импортерам». Издание утверждает, что «в случае перебоев с поставками зерна власти будут вынуждены повысить цены на хлеб, что в прошлом уже не раз приводило к народным восстаниям, «хлебным бунтам» и даже смене режимов в ряде стран региона». При этом торговля зерновыми — лишь единичный пример, деловые связи подразумевают широкий диапазон товаров и услуг, без которых региональная экономика может пострадать. Вместе с тем страны ЛАГ начинают воспринимать события на Украине как один из шагов на пути утверждения многополярного мира, хотя недавно многие утверждали, что модель относительно единого арабского мира, характерная для второй половины XX столетия, уходит в прошлое, а противоречия между отдельными государствами ведут к появлению исторически обособленных макрорегионов.

Одни члены ЛАГ лучше адаптировались к новым региональным и глобальным тенденциям, чем другие. «Отстающие» в свою очередь предпринимали попытки вступить в краткосрочные, тактические альянсы с целью выстраивания общей внутренней и внешней политики. Некоторым и вовсе приходилось и приходится сегодня вести борьбу за сохранение государственности. В результате поле ЛАГ выглядело фрагментированным. Но на сей раз все выглядит иначе. Тезис об ослаблении Запада воспринимается почти всеми странами исламского мира. Все чувствуют и понимают, что дело идет к большой геополитической трансформации, но никто не знает, как она конкретно отразится на каждом государстве. Отсюда осторожность, стремление дистанцироваться от украинского кризиса, чтобы не оказаться втянутыми в конфронтацию России и Запада.

(сс) Ijanderson977 Штаб-квартира Лиги арабских государств. Египет

Реакция большинства стран Персидского залива, пишет британская газета Financial Times, которые на протяжении десятилетий рассматривали США в качестве гаранта собственной безопасности, на кризис на Украине выглядит немного приглушенной. Потому, что, согласно оценкам издания, нейтральная позиция дает им возможность сохранить сотрудничество с Москвой по геополитическим и энергетическим вопросам. Помощник лидера Объединенных Арабских Эмиратов по дипломатическим вопросам Анвар Гаргаш заметил, что в контексте ситуации вокруг Украины «принятие какой-либо стороны приведет только к еще большему насилию». Но выбор, как пишет известный в арабском мире журналист Фейсал аль-Яфаи в ведущей англоязычной газете ОАЭ The National, «рано или поздно придется делать, так как Россия раз за разом демонстрирует бессилие Запада». По мнению египетского политолога Тарика Хегги, «Запад не смог предвидеть столь решительной реакции России на Украине».

محمد الفلسطيني Анвар Гаргаш

Но ЛАГ еще беспокоят возможности влияния конфронтации между Москвой и Вашингтоном по украинскому вопросу на развитие ситуации на Ближнем Востоке, перспективы урегулирования там застарелых и новых конфликтов. Лига, фиксируя падение влияния США, не склонна преувеличивать роль России в арабском мире, хотя сам факт ее реакции на украинский кризис отражает восприятие растущего потенциала российской внешней политики. Поэтому не исключено, что инструментарий ЛАГ еще будет задействован для оказания политического давления на региональную и мировую политику.