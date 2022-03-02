В арбитраже Москвы разворачиваются два любопытных судебных процесса с участием крупнейшей нефте‑ и газодобывающей компании Украины — ПАО «Укрнафта», среди владельцев которой — власти Украины и небезызвестный олигарх Игорь Коломойский. «Укрнафта» пытается оспорить сделку концессии, а ответчиком в деле проходит немецкая компания. На кону более 2,2 млрд рублей. Подробности конфликта — в материале ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Дела судебные

11 и 14 февраля 2022 года в арбитраж Москвы от ПАО «Нафтогаз» поступило два иска, ответчиком в которых выступает Transkom Industry GmbH (Германия). В одном деле иным лицом проходит также российская фирма «Пэн энд Пейпер».

Naftogaz.com «Нафтогаз»

В обоих случаях украинская компания требует признания договора уступки права требования №18/10/2018 от 18.10.2018 года, заключенного между ООО «Индустрия Ферросплавов» и компанией Transkom Industry GmbH, недействительной сделкой.

Иски судом оставлены без движения — до 21 марта и 4 апреля 2022 года.

Этим делам предшествовала попытка Transkom Industry GmbH взыскать с украинского нефтегазодобытчика и ООО «Тэссуто-стиль» солидарно 975 550 долларов США.

В другом споре немецкое юрлицо также пыталось взыскать с «Укрнафты» и российского ООО «Эс. Эй. Консалт» 2 224 718 015 рублей 27 копеек. Оба иска были оставлены без рассмотрения.

Примечательно: упомянутое в новых исках «Укрнафты» ООО «Индустрия ферросплавов» ранее выступало ответчиком по иску ООО «Эс. Эй Консалт маркет». С ответчика взыскивали 32 694 949,28 доллара США. Дело в 2018 году закончилось подписанием мирового соглашения, по которому «Индустрия ферросплавов» обязалась погасить этот долг.

Ukrnafta.com ПАО «Укрнафта»

А уже в сентябре 2020 года фирма-истец по этому делу (ООО «Эс.Эй Консалт маркет») ликвидируется. Владельцем ООО был некий Зурико Магамедов и частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «Вайнъярд технолоджис лимитед» (Кипр, бенефициар неизвестен). При этом в карточке дела на стороне истца в этом споре фигурировала и «Укрнафта», которая в начале декабря 2021 года подала кассационную жалобу на решение о мировом соглашении. Производство по жалобе прекратили в конце января 2022 года. Из материалов апелляционной жалобы следует, что «предметом мирового соглашения является исполнение обязательств по контракту № 1612/2013 от 16.12.2013 года на поставку товара (ферросплавов), которые, как указывает заявитель кассационной жалобы, должны быть поставлены по контрактам, заключенным ПАО «Укрнафта» с ответчиком».

Не лишним будет отметить, что упоминаемая в судах компания «Индустрия ферросплавов» также ликвидирована почти три года назад. Бенефициар Transkom Industry GmbH в открытых источниках не фигурирует.

Между тем ранее в украинских СМИ упоминалось, что к олигарху Коломойскому были вопросы у правоохранительных органов и связаны они были с экспортом ферросплавов и участием в них «Укрнафты» и офшорных цепочек.