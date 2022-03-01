То, что спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины — не война, подтверждает в том числе и нормальная работа средств мобильной связи (чего бы в противном случае не наблюдалось). А также — Интернета, со всеми его социальными сетями, мессенджерами и прочими возможностями обмена информацией, используемой в сложившейся ситуации, да и годами — в предшествовавшей ей условно мирной жизни, в качестве главного орудия идеологической войны и психологической диверсии как наиболее жёсткой её формы. С чем в виде «фейков» и прочих информационных «вбросов» сталкиваются все. Что подтвердило 96% из 81,3 тысяч участников опроса, проведенного 28 февраля телеграм-каналом «Война с фейками» (423 тыс. подписчиков). Другой авторитетный телеграм-канал — «Хайли Лайкли» (более 11 тыс. подписчиков) 27 февраля всерьёз обсуждал даже и возможность временного отключения комментариев к своим постам, за что высказалось 56% из 1369 участников проведенного каналом опроса. Причина чему кроется не столько в накале страстей, сколько в активном провокационном вмешательстве «троллей» из числа наших русскоязычных «небратьев», осевших в информационных центрах западных спецслужб в Польше, Литве, ФРГ и ряде прочих стран (уже, правда, не на Украине, что есть один из первых положительных итогов СВО). Помимо финансового мошенничества, отрабатывающих обещанные 30 сребреников уже и на идеологических нивах своего хозяина. А курс сребреника — новой свободно конвертируемой валюты свободного от свободы мира (недаром в конституции США нет словадемократия и однокоренных ему — А. С.) — всё растёт. Участие во флэшмобе «Нет войне» стоит уже 50 тысяч рублей, сообщает 25 февраля телеграм-канал «Рыбарь». То есть — одна тысяча и 666 (какое говорящее число!) рублей за сребреник.

Андрей Сафонов ИА REGNUM Распределение ответов на вопрос «Поддерживаете ли Вы решение президента провести спецоперацию России на Украине?», по данным опросов ВЦИОМ, ТК ИА REGNUM и ТК «Соцопрос», %

О непрекращающихся хакерских атаках на значимые для жизни страны сайты — имевших место, впрочем, и до СВО, хоть и не в таких масштабах — ИА REGNUM сообщает в режиме реального времени, успешно от них отбиваясь. Не избежал этой участи и ВЦИОМ, сайт которого подвергается DDOS-атаке из-за рубежа в связи с размещением пресс-релиза об отношении граждан России к решению провести специальную военную операцию в Украине. По этому поводу генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров 28 февраля сделал заявление в телеграм-канале «Всем ВЦИОМ!»: «Сегодня вечером опубликуем первые результаты двух опросов о военных действиях на Украине. Долго думали, стоит ли это делать. Сначала не хотели «разжигать». Но поняли, что долго отмолчаться не удастся. Так что выбор сделан — публикуем».

Итак, по данным опроса, проведенного 25 и 27 февраля 2022 г. «ВЦИОМ-Спутник» среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, 68% граждан России поддерживают решение провести специальную военную операцию России на Украине, не поддерживает — 22%, каждый десятый гражданин затруднился ответить.

По мнению 26% респондентов ВЦИОМ, СВО преследует цели защитить русскоязычное население ДНР и ЛНР, не дать разместить военные базы НАТО на территории Украины считают приоритетом 20%. Столько же высказались за приоритет демилитаризации Украины, а 7% ответили, что Россия преследует цель провести денацификацию Украины. То есть поддержка целей, заявленных президентом при объявлении начала СВО, составила уже 76%, в то время как СВО в целом поддержало 68% участников опроса.

Андрей Сафонов ИА REGNUM Распределение ответов на вопрос «Поддерживаете ли Вы решение президента провести спецоперацию России на Украине?», по данным опросов ВЦИОМ, ТК ИА REGNUM и ТК «Соцопрос», %

Приведенные в диаграмме данные нормализованы по образу ВЦИОМ. Следует отметить, что результаты исследования «ВЦИОМ-Спутник» практически полностью подтверждаются данными аналогичных опросов, проведенных телеграм-каналами ИА REGNUM (более 10 тыс. респондентов) и «Соцопрос» (4 тысячи участников опроса). При этом максимум поддержки решению президента об СВО на Украине (74%) зафиксирован по результатам опроса, проведённого ТГ-каналом ИА REGNUM, при беспрецедентно большом количестве участников. Справедливости ради следует учитывать, что аудитория Telegram сама по себе может не полностью отражать весь спектр мнений: компьютеризация населения хоть и велика, но не абсолютна.

Состояние настроений общества в связи с началом СВО наглядно демонстрирует в целом спокойное отношение к ней граждан, следует из результатов опроса, проведенного телеграм-каналом «Нарышкин» среди более чем 9 тысяч респондентов.

Андрей Сафонов ИА REGNUM Распределение ответов на вопрос «Как СВО меняет вашу жизнь?», по данным ТК «Нарышкин», %

Согласно данным опроса телеграм-канала «Нарышкин», от проведения СВО никаких последствий для своей личной жизни не ожидает подавляющее большинство — 71% респондентов, при том, что 5% явно оказались деморализованы. Остальные склонны действовать по обстоятельствам, как и во время прошлых кризисов: кто-то (16%) закупает валюту и обналичивает вклады, что при участившихся сообщениях о хакерских атаках на банки и нестабильности курса рубля вполне понятно. Кто-то, по всей видимости, беднейшая часть (8%) опрошенных вкладывается в самое насущное — еду.

При этом общее восприятие экономической устойчивости России на фоне событий на Украине положительное: только 17% из 4 тысяч участников опроса, проведенного 28 февраля телеграм-каналом «Соцопрос», оценили её как плохую. Столько же — как среднюю, 12% как хорошую (12%), а большинство — 54% — даже как отличную.

Более того, нынешний внешнеполитический кризис оценивается как предпосылка к грядущему подъему отечественной экономики. Во всяком случае, так считает 73% из 51 тысячи участников опроса на телеграм-канале «Круглые столы Марии Шукшиной. Научно-экспертный Совет». 50% уверены в этом в долгосрочной перспективе, а 23% — уже и в ближайшее время.

В том числе и по этой самой причине успех «активистов», желающих раскачать ситуацию до катастрофы майданного образца, представляется пока что маловероятным: судя по данным опроса телеграм-канала «Соцопрос», проведенного 26 февраля среди 2,7 тысячи человек, радетелями «за мир» их признают не более 37% опрошенных. 47% считает подобных «миротворцев» пятой колонной, добивающейся смены власти в стране. А 16% — бунтовщиками, устроителями масштабных акций протеста и кризиса в России. То есть 63% участников данного опроса настроены к власти лояльно. И эта доля размером своим близка к данным ВЦИОМ, согласно которым 68% россиян поддерживают решение провести специальную военную операцию России на Украине.

«Что и требовалось доказать» ©, как говорят в школе на уроках математики после того, как теорема доказана.