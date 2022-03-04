Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден не намерен пытаться устанавливать бесполетную зону над территорией Украины. Об этом, как сообщает ТАСС со ссылкой на эфир MSNBC, 28 февраля рассказала официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Каспар Давид Фридрих. Туман. 1807

По словам Псаки, это могло бы привести к конфликту с Российской Федерацией.

«Это, по сути, означало бы, что военные США сбивают самолеты, российские самолеты», — заявила она об отсутствии планов добиваться бесполетной зоны подчеркнув, что это могло бы привести к конфликту между странами.

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Заявление Псаки обсудили на YouTube-канале ТСН («Телевизионная служба новостей», выходит на телеканале «1+1»), а также на странице издания «ШарийNET» в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Псаки и Байден

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«Да они и свое небо не закрыли. Вот вам и солидарность с Европой. Дружба дружбой, а бизнес бизнесом», — отреагировал Виталий Д.

«А зачем им Украине помогать? Они добились уже своего», — не без сарказма отметил один из участников обсуждения.

«США очень надежные друзья и всегда придут на помощь! Вспомните, как они дружили с Сирией, Ираком, Ливией! Как сейчас эти страны процветают?» — задался вопросом не без сарказма Алексей Т.

«Они же боятся за свои шкуры», — добавил один из комментирующих.

«Короче, всё ясно. Все обеспокоены, но ничего не делают», — пишет Post23 Mallone.

«Шо, сынку? Помогли тебе твои ляхи?» — процитировал фразу из повести Николая Гоголя «Тарас Бульба» Андрей С.

«Рабы хозяину больше не нужны», — с сарказмом отреагировал Moon light.

«Это надо было всем странам отказаться от помощи Украине и война бы сразу закончилась… А то, что нашему президенту [Зеленскому] на*рать было на Донбасс 8 [лет], это было ясно… Зеленский до поста президентства обещал закончить войну в Донбассе. Никакой человечности 7 лет не было, никто за людей не считал, а теперь затронуло всех, а наш президент делает всё хуже!!!» — добавил FaTheR.

«Кинули, вы что не поняли??? Вас разменяли и кинули», — отреагировал Danny D.

«Где США, [а] где Украина?» — задался вопросом Владимир Л.

«Естественно. Лично США не собирается и не собиралось воевать с Россией. Они будут воевать украинцами. И травить своих вассалов ЕС», — прокомментировал новость один из участников обсуждения.

«Это так по-американски воевать чужими руками», — написал Сергей С.

«А кто им даст её установить?» — с сарказмом поинтересовался Виктор Б.

«Уже без них установили», — добавила Татьяна.

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Напомним, также Джен Псаки 28 февраля на брифинге заявила, что власти США могут ввести запрет на использование своего воздушного пространства для российских авиакомпаний из-за специальной военной операции России на Украине.