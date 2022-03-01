В Южной Корее обсудили высказывание кандидата в президенты о возможном снятии КНДР моратория на запуск межконтинентальных ядерных ракет (МБР).

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

Согласно южнокорейским СМИ, кандидат от главной оппозиционной партии «Сила народа» Юн Сок Ёль написал 28 февраля на своей странице в Facebook о том, что снятие КНДР моратория на испытания ядерных устройств и межконтинентальных баллистических ракет является «вопросом времени».

Известно, что данное сообщение политик опубликовал вскоре после того, как Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что запуск ракеты, осуществлённый 27 февраля, был частью испытаний, связанных с разработкой разведывательного спутника.

Spo.go.kr Юн Сок Ёль

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«Похоже, что нарушение КНДР моратория — вопрос времени, — написал Юн Сок Ёль. — Используя запуск спутника в качестве предлога, растет вероятность того, что Северная Корея запустит межконтинентальную баллистическую ракету».

По данным южнокорейских военных, Пхеньян осуществил запуск баллистической ракеты, ставший восьмой демонстрацией силы КНДР в 2022 году и последовавший за высказываниями о «возобновлении всех временно приостановленных видов деятельности».

«Вместе с народом я решительно осуждаю провокацию Северной Кореи, которая является вопиющим нарушением резолюций ООН», — говорится в сообщении политика.

Юн Сок Ёль подтвердил свое обещание достичь мира «через силу», а также раскритиковал кандидата в президенты от правящей Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мёна за то, что тот не осудил ракетный пуск Пхеньяна.

«Вы знаете, что такое мораторий? Неужели уже успели отказаться от своих слов об упреждающем ударе по КНДР? Будьте осторожны со словами, если намереваетесь стать президентом», — советует ksm5***.

«Наблюдая за его рассуждениями, я полагаю, что он обладает поверхностными знаниями о национальной безопасности и способах защиты населения. Я хотел бы поддержать его, но мне жутко не нравится то, что он говорит», — пишет leea***.

«Мне кажется, он сам роет себе могилу», — предполагает hkcc***.

«Через силу? То есть намекаешь на войну?» — вопрошает sunk***.

«Южная Корея занимает лишь шестое место в мире по военной мощи и девятое место в рейтинге сильных экономик. Вместо того чтобы бросать слова на ветер, необходимо разработать стратегию и тактику, другими словами, контрмеры! Необходимо глубокое понимание в области обороны и безопасности, а не вот это все», — отмечает suns***.

«Юн Сок Ёль, остановись!» — призывает wanb***.

«Постоянных друзей не бывает. Необходимо обладать собственными возможностями защиты», — пишет suld***.

«Раз нельзя объединиться, значит, надо силой брать?» — недоумевает mh41***.

«Интересно, кому северокорейские провокации помогут в выборах?» — интересуется vbcn***.

«Вы хоть знаете, что такое армия?» — спрашивает cell***.

«Кресло президента — это место, где можно заниматься дипломатией и переговорами во благо страны и народа. Никогда не знаешь, когда состоится двусторонний саммит, поэтому нужно быть осторожным в своих высказываниях», — отмечает dong***.

«Кто-то вроде Юн Сок Ёля не сможет создать мир «через силу». Что-то мне подсказывает, что в случае войны он первым сбежит в Японию», — предполагает golf***.