Интернет бурлит и активно обсуждает санкции, которые вводят другие страны против России из-за ее военной спецоперации. Масла в огонь добавило заявление о том, что президента России Владимира Путина лишают звания великого мастера тхэквондо.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Международная федерация тхэквондо (World Taekwondo) приняла решение отозвать почётный чёрный пояс девятого дана, присвоенный Владимиру Путину в ноябре 2013 года. Это сообщение вызвало бурную эмоциональную реакцию пользователей соцсети.

В большинстве случаев комментарии наполнены иронией и сарказмом. «Вы ещё школьную грамоту отзовите у него», — оставлен комментарий на площадке Instagram.

«Путин, наверное, там горючими слезами рыдает. Потеря потерь», — иронизирует другой комменатор.

«Ха-ха, а толку-то, если он был мастером, то от отсутствия названия им быть не перестанет», — отметила Евгения.

Kremlin.ru Владимир Путин на татами

Пользователи соцсетей считают, что в ход пошли интересные санкции, потому что фантазия иссякла.

«Когда маленькие дети поссорятся, начинают друг у друга свои игрушки забирать, чтобы посильнее обидеть друг друга. Вот тут так же», — прокомментировала Дарья.

«Ещё подарки все заберите, которые дарили ему на день рождения», — сказал другой интернет-пользователь.

«Для нас он останется великим все равно», — сказал подписчик Instagram-акаунта chp 59 .

«Ну не мог он всем рисковать просто так. Мне очень хочется верить, что есть крайне серьёзная причина этого всего», — прокомментировала специальную военную операцию России Евгения.

Напомним, с 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в защиту населения Донбасса. Это вызвало санкции со стороны европейских стран.