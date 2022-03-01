Этого заседания кабинета министров в президентском дворце в Анкаре все ждали с повышенным вниманием и напряжением. Не потому, что в повестке значились такие важные для страны вопросы, как осложнившаяся финансово-экономическая ситуация, что вынуждает правительство предпринять шаги, направленные на ее решение. Речь идет о снижении уровня инфляции, вводе санкции против компаний, противодействующих снижению НДС на цены, обозначению мер по поддержке домохозяйств и субъектов предпринимательства в условиях высоких цен на электроэнергию и газ и так далее. Главная интрига была в том, что в повестку заседания правительства был внесен и вопрос о возможном закрытии проливов Босфор и Дарданеллы в связи с развитием событий на Украине.

ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Дело в том, что ранее посол Украины в Турции Василий Боднарь обратился к Анкаре с призывом закрыть Проливы, а также воздушное пространство для российских судов. После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «согласовал» с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом запрет на проход кораблей России в Черное море. «Поблагодарил моего и нашего друга Эрдогана за неизменную поддержку нашей независимости, территориальной целостности, — написал он в своем Telegram-канале. — Согласовали с ним, что сегодня крайне важен запрет на проход российских военных кораблей в Черное море. Сделали». Вслед за этим турецкое издание Cumhuriyet со ссылкой на источник в турецком правительстве сообщило, что «Анкара не вводила ограничения на проход российских военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы». Тем не менее последовало заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу в эфире CNN Turk. Согласно его суждениям, «ситуация на Украине превратилась в «войну», поэтому республика закроет проливы Босфор и Дарданеллы для прохода кораблей Украины и России». Был даже выставлен формальный повод: с кораблей ВМФ России из бассейна Черного моря наносились точечные ракетные удары по целям на территории Украины, что в интерпретации Чавушоглу «является признаком проведения не военной операции, а войны». Термин «война» введен главой МИД Турции не случайно, так как в соответствии с Конвенцией Монтрё от 1936 года, определяющей режим Проливов, турецкая сторона имеет право на их закрытие только в двух случаях: в случае войны или если Анкара почувствует для себя угрозу.

С точки зрения международного права термин «война», который пытаются применить в отношении событий на Украине, спорный. Он нуждается в серьезной международной экспертизе. Не случайно Чавушоглу говорил, что этот вопрос «обсуждался с юристами». Иначе обстоят дела с какими-то «угрозами Турции». По нашим наблюдениям, в последнее время в турецких СМИ резко увеличилось количество «аналитических» публикаций, в которых содержится тезис, что «военная операция Москвы на Украине направлена на ограничение мощи Турции и представляет для нее угрозу». Так, обозреватель газеты Yeni Şafak Юсуф Каплан считает, что «боевые действия на Украине, помимо потенциального подрыва геополитического влияния Турции в бассейне Черного моря, подрывают и экономику Турции». Сам же Эрдоган маневрировал, критикуя усилия Запада в отношении России, называя их «малоэффективными и непродуктивными», но не играл на обострение. И вот после заседания кабинета министров он заявил, что «Турция полна решимости использовать полномочия, данные ей Конвенцией Монтрё в отношении движения судов в проливах, таким образом, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию кризиса между Россией и Украиной». Он также отметил, что «Турция не поступится своими национальными интересами, но при этом не будет пренебрегать региональным и глобальным балансом». Чавушоглу уточнил: Турция предостерегла все страны, а не только Россию, как ранее утверждали некоторые турецкие, украинские и российские СМИ, от прохода военных судов через проливы Босфор и Дарданеллы.

NASA Босфор. В верхней части снимка — Чёрное море, в нижней — Мраморное

Теперь оценим ситуацию с объективных позиций. Ранее российские военные корабли из Средиземного моря спокойно прошли Проливы. В МИД Турции заявляли, что даже в случае ограничения прохода военных кораблей у России остается право вернуть свой флот на базу. Черноморский флот уже находится в Черном море, и усиливать российскую военно-морскую группировку за счет кораблей других флотов пока не предполагается. Тогда вопрос: для кого закрываются Проливы? Тут всплывает много нюансов, которые нельзя трактовать однозначно. В августе 2008 года Турция во время военных действий в Грузии запретила проход конвою из США в Черное море, мотивируя это тем, что Вашингтон не согласовывал этот вопрос с Анкарой. Сейчас турецкие СМИ сообщают, что перед тем как Киев выступил с требованием закрыть для России Проливы, Зеленский согласовывал его с США и некоторыми европейскими партнерами. Но в Турции, полагает Reuters, вверх берут те политические и военные силы, которые уверены в том, что для Турции, даже будучи членом НАТО, «обязательства по конвенции Монтрё приоритетны по сравнению с созническими обязательствами перед НАТО». Иной сценарий развития событий «будет чреват для страны тяжелыми последствиями». Эрдоган не пошел на поводу у Киева и Вашингтона. Москву это устраивает.