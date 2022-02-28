В Южной Корее обсудили желание кандидата в президенты наладить отношения с Японией.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

В письменном интервью японскому информационному агентству Kyodo кандидат в президенты от правящей Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мён заявил о готовности проведения переговоров с премьер-министром Японии Фумио Кисидой для улучшения отношений между странами в случае его избрания.

«Я готов провести встречу на высшем уровне с премьер-министром Японии и начать диалог для всеобъемлющего решения вопросов», — заявил кандидат в президенты.

Он также отметил, что решение должно исходить от японского правительства вместе с искренними извинениями по историческим вопросам.

Официальное интернет-представительство президента России Фумио Кисида

«Правительство Южной Кореи предложило Японии провести открытые обсуждения на основе судебных решений, но Япония отказывается от этого», — добавил Ли Чжэ Мён.

Напомним, что официальные встречи представителей Южной Кореи и Японии на высшем уровне не проводились с 2019 года. Причиной отсутствия таких встреч являются разногласия по ряду вопросов, среди которых принудительный труд и сексуальное рабство в годы Второй мировой войны.

«Так держать, Ли Чжэ Мён!» — пишет soon***.

«Что-то наши политики стали чаще упоминать Японию. Один согласен вести переговоры и налаживать отношения после извинений, другой готов позволить японским силам самообороны ступить на земли Корейского полуострова», — недоумевает csko***.

«Считаю, что учиться на ошибках прошлого — правильно. Однако как долго будущее и развитие отношений между странами будет спотыкаться о ненависть прошлого?» — вопрошает ekek***.

«Давайте закончим развивать эту тему прямо сейчас и не будем заигрывать с Японией», — предлагает no_c***.

«Ли Чжэ Мён, хватит, не разжигай антияпонские настроения», — призывает artl***.

«Не могу поверить, что политики продолжают давать обещания, которые в итоге никто не выполнит», —пишет shei***.

«Не думаю, что это произойдет», — считает jyli***.

«Не спорю, проведение корейско-японского саммита очень важно, однако, что-то мне подсказывает, что это мероприятие не будет иметь никакого отношения к Ли Чжэ Мёну», — предполагаетnari***.

«Если он хочет привлечь как можно больше людей на свою сторону, нужно было придумать что-нибудь другое», — отмечает kkkn***.

«Мне вот любопытно, что бы сказал Абэ, если бы он по-прежнему был у власти и услышал высказывания основных кандидатов в президенты?!» — интересуется ksy5***.

«Япония не заинтересована в переговорах и признании своих ошибок», — отмечает hery***.

«Почему мне кажется, что наше правительство такое же незрелое, как на Украине?» — вопрошает edh7***.