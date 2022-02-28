США и Евросоюз рассматривают отключение от международной системы банковских платежей SWIFT только отдельных российских банков, а не всей страны. Об этом сообщил телеканал CNN.

Цитата из м/ф «Остров сокровищ». реж Давид Черкасский. 1988. СССР Рубят сук

Отмечается, что официальные лица Соединенных Штатов Америки и в Европейском союзе продолжают искать и оценивать варианты санкций, включая направленные на отключение от SWIFT, и рассматривают отключение от международной банковской системы только отдельных банков и юридических лиц, а не всей экономики России в целом.

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Новость обсудили на YouTube-канале украинского издания Klymenko Time, а также в телеграм-канале «Запрещённая Украина».

«Запад не будет полностью отключать Россию от SWIFT. Только отдельные банки РФ. Также в Белом доме уточнили, что санкции по отключению от SWIFT не затронут платежи в энергетическом секторе. Российские нефть и газ там не захотели терять», — пишет автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».

«Ну да, банки, через которые нужно платить за нефть и газ, отключать нельзя, иначе придётся возить наличку самолётами в Москву», — написал один из участников обсуждения.

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«Вот и всё. Отдельные банки. Зрада (предательство. — М. Р.)!!!» — пишет Алексей Б.

«Думаю, РФ должна сама отказаться от «Свифт», — добавил Руслан М.

«А что так? Война войной, а обед по расписанию?» — смеется Тася М.

«Или все банки [пусть отключают], или никакие! Себе лазейку… оставить хотят», — отметил Александр.

«Нужно, мне кажется, ставить ультиматум. Либо ни один банк не отключают, либо Россия сама полностью отключается. И тогда пусть ищут возможность платить за газ и нефть сами», — добавил Rain man.

«Действия коллективного Запада развязывают РФ руки и дают возможность освободиться от невыгодных договоренностей. Россия потерпит… до середины лета, потом европейцы прибегут сами, но условия уже будет диктовать РФ», — прокомментировал новость Вася К.

«Конечно, не отключили — нефть и газ надо же как-то оплачивать», — пишет Jugin.

«Да наплевать на этот «Свифт». Самим же хуже будет, если отключат», — отметил Maxim M.

«Опять зрада, а перемога (победа. — М. Р.) была так близка, партнёры опять кинули», — с сарказмом добавил Андрей П.

«Ну кто бы сомневался!» — отреагировала Iya K.

«Да надо назло не поставлять [газ и нефть]», — призвал alexsus26.

«Надо тогда расчёты за нефть и газ перебросить на банки, которые попали под санкции. И… пусть Запад покупает рубли на московской бирже для оплаты…» — добавила Ната К.

«Надо стоимость [газа и нефти] повысить в 2 раза. И покупают пусть за рубли», — в свою очередь отреагировал Alexius T.

«Ну что, сынок, помогли тебе твои партнеры?» — задался вопросом Александр Николаевич, перефразируя известную фразу из повести Николая Гоголя «Тарас Бульба», под «сыном», видимо, подразумевая Киев.

Nao24.ru Газовая плита

«[Боятся,] знают, чем это закончится», — пишет Игорь А.

«Надо их самих этого лишить (газа и нефти. — М. Р.). Из-за дефицита у них цены на горючее будут расти скачками, народ возмутится, и они получат майдан на своей территории…» — добавил Alx Vas.

«Что и следовало доказать — каждый сам за себя», — написала Танечка Ш.

«Замах на рубль, а удар на копейку», — смеется один из комментирующих.

«Запад максимально гадит где может. И не трогает то, от чего сам может пострадать. Никаких принципов. Никакой морали. Сделать максимально больно врагу. И максимально комфортно себе…» — отметила Маруся.

«Им просто в лом возить через границу мешки с деньгами», — с сарказмом подытожил Alex.

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