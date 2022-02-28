Об ухудшении продовольственной ситуации сообщают должностные лица в Марокко, Египте, Тунисе, Ливане, Судане и Йемене. Однако продовольственный кризис может в перспективе распространиться и на другие государства региона. Как сообщает Al-Araby-al-Jadid, Египет в 2020 году импортировал около 9,6 млн тонн пшеницы, что составляет 5,8% мирового импорта пшеницы, в то время как Алжир импортировал около 7 миллионов тонн, это составляет 4,3% мирового импорта. На следующем месте — Марокко с экспортом в 4,8 млн тонн, а далее Ирак — 3,3 млн тонн, Йемен — 3,3 млн тонн, Саудовская Аравия — 3,2 млн тонн, Судан — 2,7 млн тонн, ОАЭ 1,8 млн тонн и Тунис с годовым импортом в 1,6 млн тонн пшеницы.

Генри Жюль Жан Жоффруа. Голодание. 1886

Как заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы Дэвид Бизли, половина всего зерна, закупаемого странами региона, импортируется из России и Украины, поэтому конфликт может иметь «драматические последствия» для Ближнего Востока.

Тяжелее всего ситуация может сказаться на Ливане, поскольку 80% пшеницы, импортированной в страну в 2020 году, были закуплены на Украине. Ранее страна уже столкнулась с ростом цен на хлеб, что привело к массовым протестам по всей стране. Как заявил представитель ливанской ассоциации импортёров пшеницы Ахмад Хотейт, имеющихся в стране запасов, с учётом пяти кораблей, ожидающих разгрузки в порту Бейрута, хватит примерно на 1,5−2 месяца. По словам бизнесмена, альтернативой могут стать закупки пшеницы в США, однако транспортировка будет занимать не менее 25 дней вместо 7.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пшеница

В Марокко власти страны были вынуждены пойти на отмену ввозных пошлин на пшеницу. Власти страны увеличили субсидирование закупок хлеба для малоимущего населения. В соседнем Тунисе ситуация обстоит значительно труднее. Страна переживает глубокий финансовый и политический кризис, поэтому не в состоянии покупать пшеницу по новой цене. Прибывающие в Тунис корабли стоят в портах без разгрузки в ожидании оплаты поставок. По информации местных властей, имеющихся в стране запасов должно хватить до июня, однако чем заменить 60% украинского импорта, они не знают. В Египте и Алжире смотрят на ситуацию более оптимистично. Египетские власти заявляют, что смогут покрыть часть потребностей страны за счёт закупок у местных производителей, а правительство Алжира сообщает, что запасов муки и пшеницы в стране хватит как минимум на 7 месяцев.

Наиболее тяжело продовольственный кризис может сказаться на Йемене. Из-за продолжающихся боевых действий и краха экономики страны у местных властей нет возможности покупать пшеницу по новым ценам. Местные трейдеры обеспокоены тем, что под санкции может попасть импорт российской пшеницы, что ещё более усложнит обстановку в стране. В случае, если ситуация не будет решена в ближайшие месяцы, в Йемене может начаться самый настоящий голод. К решению ситуации приглашены специалисты ООН и Всемирной продовольственной программы.

С другой стороны, арабские СМИ отмечают, что продовольственная ситуация точно не скажется на странах, у которых традиционно дружественные отношения с Россией. В 2020 году власти Сирии закупили в России крупную партию пшеницы, которой хватит на несколько месяцев. В стране не опасаются перерывов в поставках, но предупреждают, что будут вынуждены бережнее относиться к ресурсам. По слухам, в четверг, 24 февраля, Москву посетил представитель Верховного суверенного совета (фактического правительства) Судана Мохаммед Хассан Дагло, который также смог договориться о поставках зерна в свою страну.

Тем не менее затяжной конфликт на Украине может дорого обойтись не только региону Восточной Европы, но и сказаться на десятках стран и сотнях миллионов человек по всему миру. В связи с этим лидеры многих арабских стран призывают стороны конфликта к скорейшему прекращению огня в интересах международной политической и продовольственной безопасности.