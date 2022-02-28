Расчеты на дипломатию провалились, в связи с чем настало время начать поставки оружия Украине. Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, 27 февраля в ходе брифинга заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Гитлер и Генералы осматривают толстячка Густава в 1941 году

«Мы до последнего рассчитывали на дипломатию, пришел момент сделать поворот на 180 градусов», — сказала политик.

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Заявление министра иностранных дел Германии обсудили в YouTube-канале ТСН («Телевизионной службы новостей», выходит на украинском телеканале «1+1»). Многие участники обсуждения указали на то, что Запад продолжает накачивать Украину оружием, тем самым усугубляя ситуацию.

«Бросать дрова в костёр возле чужого дома все горазды, а помочь затушить его дураков нет!» — написал Александр Иванович.

«Кто-нибудь задайте себе вопрос, как, в смысле физически, немцы доставят это оружие? Почтой дипломатической», — не без сарказма поинтересовался Adrey.

«Подкинули дров в горящий дом, как это по-европейски», — отреагировал Юрий И.

«А подпалили [дом] США на майдане», — добавила Анна М.

«Немцы, да перекройте уже назло России себе наконец «Северный поток — 2», и будет вам, дуракам, счастье — газ по 5 тыс. евро», — написал Ivan S.

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«Вот сейчас я понимаю, насколько Меркель была умнее Шольца вместе с Бербок. Скоро они всё поймут, но будет поздно», — прокомментировал Александр Л.

«Тушим костёр бензином. Переговоры… их не интересуют. Побольше треша», — добавила Лариса С.

«Немцы никак не уймутся… Доиграются…» — пишет Константин.

«А как привозить оружие планируют? Сообщите заранее…» — с сарказмом интересуется Valery P.

«Да пусть дают! Недолго она будет у них. Пусть хоть жрут эту технику», — добавила Вера П.

«Да давайте, ухудшайте обстановку. Они будут воевать до последнего украинца», — отреагировал Николай К.

«Оружие по Свифту отправят», — пошутил Вадим Р., указывая на намерение Запада отключить Россию от SWIFT, а также указывая на невозможность поставить вооружение воздушным путем.

«Вам, дуракам, уже подарки сожгли, ну ещё пожгут, но плотнее», — отметил Виктор З.

«Страны НАТО масла в огонь подливают», — добавил Александр Т.

«Немцы забыли историю», — не без сарказма пишет Роза Р., напоминая об итогах Великой Отечественной войны.

Колонны пленных немцев на улицах Киева. 1943

«Германия бы рот прикрыла», — призвал Конрад М.

«Ответ тем, кто говорит, что Германия — мирная страна. Вот, опять она воюет с Россией, только теперь на нашей территории», — написала Ольга З.

«Германия очень сильно пожалеет об этом…» — считает Дмитрий С.

«А смысл… Если уже заключенных выпускают из [украинских] тюрем. Это судороги», — добавил Петр П.

«Ну фашисты, они и в Африке фашисты», — пишет Валентина С.

«Все правильно. Надо же куда-то свою просрочку девать. Оно как раз вам поможет», — с сарказмом подытожил один из участников обсуждения.

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