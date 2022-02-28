Государственный секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин в интервью итальянской газете La Reppublica сделал несколько знаковых заявлений. По его словам, Ватикан, который в последние годы постоянно, сдержанно и внимательно следил за событиями на Украине, предлагая свою готовность содействовать диалогу с Россией, «всегда готов помочь сторонам вернуться на этот путь». Как сказал Паролин, «я настоятельно повторяю предложение, которое папа Франциск сделал во время своего визита в посольство России при Святом престоле, о прекращении боевых действий и возврате к переговорам».

Иван Шилов ИА REGNUM Кардинал Паролин

Альтернатива? Она, по мнению госсекретаря, может заставить «содрогнуться», потому что «конфликт на Украине» воскрешает в памяти «инциденты, предшествовавшие Второй мировой войне». Это «была бы катастрофа гигантских масштабов, хотя, к сожалению, полностью исключать такую возможность нельзя». И отвечая на реплику журналиста о том, что с обеих сторон существуют законные претензии, кардинал Паролин далее рассуждает. «Снова мы видим, что общение и умение слушать друг друга необходимы для того, чтобы в полноте выявить и понять причины», которыми руководствуются стороны. Как отмечает госсекретарь, «события последних нескольких лет и последних нескольких месяцев в частности лишь усилили взаимную глухоту, приведшую к открытому конфликту». Чаяния каждой страны «должны стать предметом совместного анализа в более широком контексте, и прежде всего с учетом выбора самих граждан и в соответствии с международным правом». Таким образом, можно сделать вывод, что Святой престол рассматривает украинский кризис в двух измерениях — как локальный гуманитарный конфликт и как детонатор, способный вызвать геополитический глобальный взрыв.

U.S. Army Europe Images ВСУ

Встает вопрос, к кому обращены слова о «взаимной глухоте». На наш взгляд, это претензия не только в адрес России, действия которой Ватикан может считать «чрезмерными». Но это касается и «коллективного Запада», хотя здесь есть определенные нюансы. Есть основания полагать, что Святой престол не видит непреодолимых разногласий на треке Вашингтон — Москва. Католическая церковь однажды сыграла ответственную дипломатическую роль во время Карибского кризиса, когда президентом США был католик Джон Кеннеди. Сейчас в Белом доме опять руководит католик — Джо Байден. По всем признакам, Ватикан видит также, что Вашингтон и Москва сохраняют некоторые площадки, где могут обсуждаться не только профильные для этих форматов политические вопросы, но и какие-то другие. Главная проблема сейчас — это Европейский союз, который, как замечают некоторые католические издания, ведет себя «незрело» и даже, по мнению бывшего командующего силами НАТО в Италии генерала Марко Бертолини, «высокомерно» по отношению к России в украинском кризисе.

И это создает вызовы, которые приходится решать также Святому престолу. Если Ватикан начнет «сшивать» потенциальный переговорный процесс между ЕС и Россией, то на кого он может опереться в Европе? Раньше у Ватикана был такой сильный партнер, как канцлер Германии Ангела Меркель. Ни с одним европейским лидером папа Франциск не провел столько встреч и телефонных разговоров, как с немкой. Кстати, не исключено, что, останься Меркель канцлером в сентябре прошлого года, она бы смогла предотвратить резкий разрыв Евросоюза с Москвой. Но есть то, что есть. Социал-демократ Олаф Шольц повел Берлин по сценарию эскалации, а его заявления о начале возрождения германской армии ложатся в копилку «инцидентов», отсылающих к событиям, предшествующим началу Второй мировой войны. В этой ситуации Святому престолу нужна другая опора — авторитетный политик, возглавляющий влиятельную страну, к которой прислушиваются в ЕС. Однако узок круг таких лидеров, и на сегодня под эти критерии подпадает только президент Франции Эммануэль Макрон.

Kremlin.ru Президент Франции Эммануэль Макрон

В конце ноября прошлого года он посетил Ватикан, где встретился с папой Франциском. Как отмечало ИА REGNUM, понтифик проговорил с Макроном час вместо запланированных ранее 30 минут, дольше этого было его общение с Байденом — 75 минут. Все дело в том, отмечали мы, что после ухода с поста канцлера Германии Ангелы Меркель французский президент объективно выходит на первый план в Европе, что чувствует Ватикан. Подписание Квиринальского договора между Макроном и итальянским премьером Марио Драги, одним из наиболее уважаемых и влиятельных европейских лидеров, как считает почетный профессор экономики Нью-Йоркского университета Мелвин Краусс, создает «новую державную ось Париж — Рим», которая «способна на значительно большее: она вполне может изменить динамику лидерства внутри всего Евросоюза». Но так было до острой фазы украинского кризиса. Сейчас Макрону приходится действовать в условиях форс-мажора и в ситуации, когда ему необходимо вступить в президентскую гонку, чтобы переизбраться на второй срок.

Поэтому Святому престолу сейчас трудно будет достучаться до Европы, призвав ее услышать и Россию. Но в духе своего дипломатического императива, руководствоваться историческими константами, а не переменными, Ватикан будет продолжать предпринимать такие попытки.