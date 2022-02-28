Кризис вокруг Украины продолжается уже не один день, но экономическая война между Россией и странами Запада лишь началась. США и ЕС концентрируют свои экономические удары по финансовой системе страны, при этом щадя энергетический сектор. В свою очередь, президент России Владимир Путин ответил на эти «нелегитимные санкции», переведя российские силы ядерного сдерживания в особый режим несения боевого дежурства, что чревато мировой войной. Если от края пропасти удастся отойти, Москва с высокой долей вероятности ответит, начав эксплуатировать зависимость ЕС от российских энергоносителей, пишетДэвид Урен в статье, вышедшей 28 февраля в The Strategist.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

Для глобальной экономики наиболее очевидны риски «сражений» на финансовых и энергетических полях, однако мало кто обращает внимание на другие, менее явные угрозы, в том числе на зависимость производителей микрочипов от редких элементов, поставляемых с Украины.

После нескольких дней разглагольствований западные державы объявили о том, что санкции будут введены против Центрального банка России, а также о том, что «избранные» российские банки будут отключены от SWIFT — глобальной сети финансовых коммуникаций, используемой мировыми банками для своих международных транзакций.

Решение ввести санкции против Центрального банка ошеломляет: накануне своей операции Россия располагала международными резервами на сумму $643 млрд, что является четвертым по величине в мире после Китая, Японии и Швейцарии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Аналитик Credit Suisse Золтан Позар сообщил Bloomberg, что около $300 млрд из этой суммы находятся в офшорах. По его оценкам, около половины находится в долларах США, тогда как немалая часть этих средств также в евро.

В совместном заявлении о санкциях США, ЕС, Великобритании, Франции, Германии, Италии и Канады не уточняется, насколько всеобъемлющими будут ограничения на отношения с российским Центральным банком, но там говорится, что они направлены на то, чтобы «не дать банку использовать свои международные резервы таким образом, чтобы подорвать действие санкций».

Когда администрация Трампа в 2019 году ввела санкции в отношении Центробанка Ирана, она поместила его в список «особо обозначенных граждан», а это означало, что не только Центральному банку было запрещено работать с долларами США, но и любой организации в мире, которая совершила с ним сделку.

Аналитик Credit Suisse заявил, что замораживание российских средств, находящихся в офшорах, окажет дестабилизирующее воздействие на мировые финансовые рынки, повысив разницу между процентными ставками по займам и кредитам.

Такой шаг затруднит России защиту своей валюты, которая может подвергнуться резкому обесцениванию, что приведет к росту цен и увеличению процентных ставок. Россия, скорее всего, воспримет эти шаги по замораживанию своих валютных резервов как кражу — страна продала свои вложения в казначейские облигации США в 2018 году именно для того, чтобы избежать такой конфискации.

Китай, который по-прежнему держит треть своих валютных резервов на сумму $3,3 трлн в казначейских облигациях США, будет шокирован любым замораживанием резервов России. Финансовые потрясения, которые могут быть вызваны отказом китайцев от владения казначейскими облигациями, часто становились предметом спекуляций. Любой такой шаг будет дорого стоить Китаю, который заинтересован в стабильной мировой экономике, но китайские власти, несомненно, рассмотрят свои варианты.

Max12Max Народный банк Китая

Если российский Центробанк будет включен в список особо определенных граждан США, Китаю будет сложно оказать финансовую помощь, поскольку он рискует подпадать под санкции. Китай в основном соблюдал санкции США в отношении Ирана.

Лидеры стран Большой семерки не уточнили, какие российские банки будут исключены из сети SWIFT, однако предполагается, что в них не войдут институты, которые нужны европейским странам для оплаты импорта российской нефти и газа. Согласно опубликованному на прошлой неделе отчету немецкого статистического бюро, только Германия потратила в прошлом году на российские нефть и газ €19 млрд.

Президент США Джо Байден заявил, что пакет ужесточенных санкций был разработан, чтобы позволить продолжать платежи за энергоносители.

«Мы внимательно следим за поставками энергии на предмет любых перебоев», — сказал он.

В сложившейся ситуации есть отголоски начала 1970-х годов, когда всплеск инфляции, начавшийся с чрезмерно мягкой денежно-кредитной политики, значительно вырос из-за нефтяного эмбарго ОПЕК 1973 года, последовавшего за войной Судного дня.

В преддверии выборов в Конгресс, которые пройдут в конце этого года, администрация Байдена отчаянно хочет избежать энергетического кризиса. Однако провоцирование такого кризиса — наиболее очевидный способ возмездия России за западные санкции.

Когда на прошлой неделе Германия «отменила» сертификацию огромного газопровода «Северный поток — 2» из России в ФРГ, бывший президент России и председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал в Twitter: «Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить €2 тыс. за тысячу кубов газа!»

Government.ru Газопровод

Фактически к 22 февраля европейцы платили €2,2 тыс., что вдвое больше, чем неделей ранее, пока игроки на рынке размышляли о последствиях потери трети поставок газа в ЕС. Цена на нефть подскочила до $106 за баррель — до самого высокого уровня за восемь лет.

У России есть рычаги воздействия, потому что энергетические рынки и без того напряжены — все виды ископаемого топлива в дефиците, потому что на протяжении последних двух лет на фоне пандемии и озабоченности политикой по борьбе с изменением климата инвестиции в энергетический сектор практически не делались. Было достаточно и небольшого сокращения поставок из России, которая занимает третье место в мире по добыче нефти и является крупнейшим экспортером газа, не потребовалось бы больших уступок, чтобы цены на нефть и газ взлетели вверх. Рынки уже говорят о цене в $150 за баррель нефти. В последний раз цены приближались к этому уровню в 2008 году, когда Россия «готовила» операцию в Грузию.

До начала этого года многие центральные банки, в том числе Резервный банк Австралии, рассматривали все большее инфляционное давление как «временную» реакцию на давление со стороны предложения, но энергетический кризис закрепит его, повысив риск «стагфляции» в стиле 1970-х годов как рост безработицы, так и рост цен.

Хотя нестабильность на финансовых и энергетических рынках является наиболее очевидным глобальным экономическим риском кризиса, будут и другие сбои. Россия является крупнейшим источником экспорта пшеницы в мире, а Украина занимает пятое место после Австралии. Если Россия получит контроль над Украиной, она будет контролировать до 30% мирового экспорта пшеницы. Как и многие товары, пшеница была в дефиците из-за быстрого роста цен еще до операции России. Неясно, освободят ли западные страны продажу пшеницы от своих санкций, как они сделали это с нефтью и газом.

Government.ru Пшеница

Россия также является важным экспортером алюминия, никеля, титана и палладия — всех металлов, имеющих решающее значение для высоких технологий, — и наряду с Украиной является крупным поставщиком газов, используемых в производстве микрочипов.

Хотя ни Россия, ни Украина не интегрированы в глобальные производственно-сбытовые цепочки так глубоко, как крупнейшие западные и азиатские экономики, и то, и другое государство —это развитые страны, установившие прочные связи с остальным миром. Разорвать эти связи можно только с большим ущербом как для них самих, так и для мировой экономики.