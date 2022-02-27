Наступательное расширение НАТО на восток сделало уязвимыми для ракетного удара западные рубежи нашей страны. Несмотря на эффективную систему противоракетной обороны России, полностью избежать последствий массированной атаки невозможно. А защититься от ядерного удара с Украины и вовсе нельзя.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

Блок НАТО создавался США с целью «отражения советской угрозы». После распада СССР альянс не исчез, а предельно усилился. В него вошли почти все государства Организации Договора взаимопомощи, в том числе три республики бывшего СССР. Однако Россия — по-прежнему враг: в докладе о реформировании альянса до 2030 года наша страна указана в качестве главного противника.

«На перспективу до 2030 года Россия, скорее всего, остается главной военной угрозой для альянса», — сказано в документе.

«Антивоенные» рассуждения критиков спецоперации России на Украине почему-то забывают о настоящем ужасе — высокой вероятности ядерной войны. Один массированный удар в считанные минуты и часы затмит все потери Второй мировой войны. Когда президент русофобской Украины Владимир Зеленский заявил о планах по выходу из Будапештского соглашения, это не оставило России никакого выбора. Военная спецоперация сейчас — вынужденное, но самое гуманное решение кризиса.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Президент

Кто-то верит, что созданное американцами НАТО является оборонительной организацией. Но тогда почему в блок не принимают страны Америки, кроме США и Канады, в нём нет государств с севера Африки? Все силы направлены на приближение к границам и инфраструктуре России. С единственной целью — нанести сокрушительный удар. Сделать то, что не смогли Наполеон, Гитлер и другие завоеватели. Когда — вопрос времени. В самом буквальном смысле — времени усиления давления и продвижения к сердцу России и времени подлёта ракет. То есть минут и секунд, которые есть у противоракетной обороны на отражение атаки.

На территориях России, географически относящихся к Европе, проживает три четверти населения страны — примерно 108 млн человек. Причём около 25 млн — в компактной Московской агломерации. Именно в Москве расположен финансовый и хозяйственный центры страны, лишившись которых российская экономика окажется парализованной.

Ракетная угроза НАТО стала для России ощутимой с появлением инфраструктуры ПРО в Румынии и Польше. Имеющиеся там установки могут быть использованы для пуска крылатых ракет «Томагавк». Атака оттуда — крайне серьёзная опасность, способная привести к массовым жертвам среди населения России. Но милитаризация Украины под управлением НАТО — ещё опаснее: из Харькова до Москвы «Томагавк» будет лететь 35 минут, баллистическая ракета — 7−8 минут, а гиперзвуковая ракета, к выпуску которых США планируют перейти в скором времени, — 4−5 минут.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Появление у проамериканской Украины ядерного оружия, о чём заявил президент этой страны Владимир Зеленский, уже не просто создаёт опасность, а заносит над Россией меч. Дело в том, что на Украине уже есть система запуска. И подлётное время ядерных зарядов сократилось бы с 10−15 минут до двух минут. 120 секунд, в течение которых российская ПРО должна отследить все выпущенные ракеты и отреагировать на них. Отразить атаку за это время нереально, поскольку 40 секунд уходит только на доклады.

Это не вопрос далёкой перспективы — разрыв соглашения, поставка боеголовок и все подготовительные процедуры могли уложиться в один-два месяца. Тогда Россия уже не смогла бы провести спецоперацию на Украине, а Запад перешёл бы в переговорах с нашей страной на язык силы. Нейтрализовать угрозу Россия может только сейчас, зачистив территорию Украины от националистической идеологии и управляемой Западом верхушки.