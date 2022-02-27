Ядерное оружие Украины — угроза для России, которую уже не отбить
Наступательное расширение НАТО на восток сделало уязвимыми для ракетного удара западные рубежи нашей страны. Несмотря на эффективную систему противоракетной обороны России, полностью избежать последствий массированной атаки невозможно. А защититься от ядерного удара с Украины и вовсе нельзя.
Блок НАТО создавался США с целью «отражения советской угрозы». После распада СССР альянс не исчез, а предельно усилился. В него вошли почти все государства Организации Договора взаимопомощи, в том числе три республики бывшего СССР. Однако Россия — по-прежнему враг: в докладе о реформировании альянса до 2030 года наша страна указана в качестве главного противника.
«На перспективу до 2030 года Россия, скорее всего, остается главной военной угрозой для альянса», — сказано в документе.
«Антивоенные» рассуждения критиков спецоперации России на Украине почему-то забывают о настоящем ужасе — высокой вероятности ядерной войны. Один массированный удар в считанные минуты и часы затмит все потери Второй мировой войны. Когда президент русофобской Украины Владимир Зеленский заявил о планах по выходу из Будапештского соглашения, это не оставило России никакого выбора. Военная спецоперация сейчас — вынужденное, но самое гуманное решение кризиса.
Кто-то верит, что созданное американцами НАТО является оборонительной организацией. Но тогда почему в блок не принимают страны Америки, кроме США и Канады, в нём нет государств с севера Африки? Все силы направлены на приближение к границам и инфраструктуре России. С единственной целью — нанести сокрушительный удар. Сделать то, что не смогли Наполеон, Гитлер и другие завоеватели. Когда — вопрос времени. В самом буквальном смысле — времени усиления давления и продвижения к сердцу России и времени подлёта ракет. То есть минут и секунд, которые есть у противоракетной обороны на отражение атаки.
На территориях России, географически относящихся к Европе, проживает три четверти населения страны — примерно 108 млн человек. Причём около 25 млн — в компактной Московской агломерации. Именно в Москве расположен финансовый и хозяйственный центры страны, лишившись которых российская экономика окажется парализованной.
Ракетная угроза НАТО стала для России ощутимой с появлением инфраструктуры ПРО в Румынии и Польше. Имеющиеся там установки могут быть использованы для пуска крылатых ракет «Томагавк». Атака оттуда — крайне серьёзная опасность, способная привести к массовым жертвам среди населения России. Но милитаризация Украины под управлением НАТО — ещё опаснее: из Харькова до Москвы «Томагавк» будет лететь 35 минут, баллистическая ракета — 7−8 минут, а гиперзвуковая ракета, к выпуску которых США планируют перейти в скором времени, — 4−5 минут.
Появление у проамериканской Украины ядерного оружия, о чём заявил президент этой страны Владимир Зеленский, уже не просто создаёт опасность, а заносит над Россией меч. Дело в том, что на Украине уже есть система запуска. И подлётное время ядерных зарядов сократилось бы с 10−15 минут до двух минут. 120 секунд, в течение которых российская ПРО должна отследить все выпущенные ракеты и отреагировать на них. Отразить атаку за это время нереально, поскольку 40 секунд уходит только на доклады.
Это не вопрос далёкой перспективы — разрыв соглашения, поставка боеголовок и все подготовительные процедуры могли уложиться в один-два месяца. Тогда Россия уже не смогла бы провести спецоперацию на Украине, а Запад перешёл бы в переговорах с нашей страной на язык силы. Нейтрализовать угрозу Россия может только сейчас, зачистив территорию Украины от националистической идеологии и управляемой Западом верхушки.