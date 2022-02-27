Папа Римский Франциск приступил к дипломатии личных контактов. Первый шаг понтифик (в том числе — в физическом смысле) сделал в пятницу, 25 февраля. «Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, папа Франциск посетил российское посольство при Святом престоле, — сообщал портал Vatican News. — Во время визита, который продолжался более получаса, как подтвердил директор Зала печати Святого престола Маттео Бруни, папа выразил свою обеспокоенность в связи с войной на Украине». Вслед за этим последовали два звонка. Сначала в тот же день Франциск связался с главой Украинской греко-католической церкви архиепископом Святославом Шевчуком, которого «попросил сообщить новости о ситуации в Киеве и на Украине» и «выразил готовность сделать всё возможное, чтобы помочь», а также «поблагодарил УГКЦ за ее близость к народу, за то, что она решила оставаться с народом». Затем он в субботу, 26 февраля, провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, по словам Бруни, «на фоне драматических новостей, поступающих из районов, где идет война, и из Киева, где вспыхнули уличные бои в битве за столицу».

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

Главной интригой дипломатии личных контактов папы Франциска стал визит в российское посольство и разговор с послом Александром Авдеевым. Событие беспрецедентное и выходящее за рамки протокола — во всех других случаях иностранных дипломатов просят прибыть для общения с понтификом в Апостольский дворец. Вполне возможно, что в данном случае Франциск хотел, чтобы беседа прошла без «посторонних ушей». Это важно для Ватикана, который подвергается внешнему давлению в связи с украинским кризисом. Кое-кому не нравится, что папа отказывается «осудить» Россию и ее президента Владимира Путина, что Святой престол выдвинул на первый план религиозное и гуманитарное измерения. Как пишет одно из западных изданий, «никто не просит Церковь взять на себя политическую функцию, но католическая иерархия должна взять на себя ответственность и вести себя так, чтобы ни у кого не появилось желания перетянуть ее на ту или иную сторону, использовать ее в политических целях». А такие «желания» есть. По словам корреспондента The New York Times Джейсона Хоровица, у Ватикана есть «привычка» недооценивать «международное общественное мнение», что приводит «к некоторым деликатным ошибкам в словах, жестах и дипломатии».

Овчаров Антон Владимирович Александр Авдеев

За этим видится намек-угроза Святому престолу, что он может получить «плохую прессу» со стороны ведущих стран Запада. И, может быть, даже повторение «ватикангейта», который подорвал в 2012 году позиции папы Бенедикта XVI после того, как человек из его ближайшего окружения передал секретные файлы Ватикана иностранным изданиям. Но Святой престол также принимает во внимание тот факт, что Католическая церковь не сводится исключительно к Европе и США. Как отмечает американский католический портал Crux, в то время как «некоторые сторонники украинского дела могут быть разочарованы» осторожностью Святого престола, другие «считают, что это может быть платой за вклад в дипломатическое разрешение конфликта, отчасти потому, что в первые годы понтификата Франциска он и Путин стали «странной парочкой». Понтифик нашел в российском президенте «союзника для защиты преследуемых меньшинств на Ближнем Востоке», а Путин «настаивал на том, что у России особая историческая роль в качестве их защитника». При этом в 2013 году, когда США и их союзники готовились применить военную силу против сирийского президента Башара Асада, «по общему мнению, именно письмо Франциска остановило вторжение».

Поэтому и Ближний Восток внимательно следит за развитием украинского кризиса. «Ветры войны, исходящие с Украины», являются источником «большой горечи и глубокого разочарования» для архиепископа Латинского патриарха Иерусалима Пьербаттисты Пиццабаллы, пишет итальянский католический портал Asia News. В беседе с изданием патриарх не «может скрыть своего беспокойства», поскольку Москва «играет очень важную роль в Средиземноморье и на Ближнем Востоке», и эта «демонстрация силы может иметь последствия для нашего региона». В свою очередь армянский католический патриарх Рафаэль Бедрос XXI Минасян подчеркивает, что «внешние силы используют Украину, «чтобы посеять смуту». По его мнению, сердцевина спора — не Киев, «а всё, что вращается вокруг него». И то же самое можно сказать о «Ливане на Ближнем Востоке», который стал ареной «конфликта других стран, но именно ливанское население заплатило цену за насилие». А какие внешние силы в таком случае привели к украинскому кризису?

Lpj.org Пьербаттиста Пиццабалла

С любопытной оценкой в этой связи выступает итальянский портал Il Sussidiario, который задается вопросом, почему «католические СМИ злятся на Европу, а не США». По мнению издания, с начала «войны Путина на Украине» католическая пресса заняла две четкие позиции. Первая: осудила за эскалацию Москву. Вторая: не пожалела «резких тонов» по отношению к Европе, заявляя, что «незрелость» Евросоюза внесла «решающий вклад в «вопиющее поражение» на восточных границах Старого континента». Европейским странам предъявлено то, что они не приложили усилий, чтобы предотвратить размещение НАТО оружия нового поколения в республиках, которые когда-то были членами Варшавского договора. Однако, пишет Il Sussidiario, если сейчас кто активно и выступает против «неоимпериалистической воинственности России», то это европейские страны. А в Североатлантическом альянсе доминирует Вашингтон, который диктует стратегию и тактику военного блока. При этом Байден был вице-президентом в администрации Барака Обамы, которая в 2014 году поддержала «революцию» в Киеве.

Но Святой престол и папа Франциск с большим вниманием относятся к Байдену и Путину, чем к европейским лидерам. Парадокс? Не думаем. Похоже, что Ватикан просто не доверяет руководству ЕС и его ведущих стран-членов, предполагая, что в диалоге по глобальной безопасности все шансы договорится друг с другом есть у Вашингтона и Москвы. Поэтому президенты России и США пока как бы «выведены за скобки» публичной деятельности Святого престола, хотя мы не исключаем, что в закрытом режиме с ними ведутся консультации. И когда сиюминутная пена украинского кризиса схлынет, разговор между Байденом и Путиным продолжится. Судя по всему, именно на это рассчитывает Ватикан.