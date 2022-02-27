Сеть: «Старший приказал?» — Германия поставит на Украину вооружение
Германия официально сообщила о поставках вооружения на Украину. Об этом 26 февраля сообщило правительство ФРГ.
Уточняется, что правительство ФРГ намерено отправить украинским властям 1 тыс. единиц противотанкового оружия и 500 ракет Stinger.
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Новость обсудили в социальной сети Facebook на страницах украинского издания «Страна», а также украинского политолога и военного эксперта Юрия Дудкина. Многих участников обсуждения возмутил тот факт, что вместо того, чтоб посодействовать переговорному процессу, Запад накачивает Киев оружием.
«Германия одобрила отправку немецкого оружия на Украину. Уроки истории … не выучили!» — написал на своей странице в социальной сети Facebook украинский политолог Юрий Дудкин.
«Почему? Выучили — издалека теперь наблюдают», — с сарказмом отреагировал Виталий Ш.
«Смотрю телеканалы и вижу: никому не нужен мир. Страшно, что простой народ — это разменная монета», — добавила Виктория Ш.
«Нате вам. А мы домой. Пока!» — не без сарказма пишет Elena M.
«Да всё что угодно, лишь бы туземцы активнее мочили друг дружку», — не выдержала Оксана Станиславовна.
«Зачем они это сделали? Им что [аэропорт] Борисполь мешает?» — недоумевает «Зёма Земелевич Миллионов».
«Как такое возможно? Вместо того чтоб предлагать переговоры, дают оружие», — возмутилась Tamara B.
«Старушка (вероятно, речь об бывшем канцлере ФРГ Ангеле Меркель. — О. П.) поумнее была…» — добавил Леонид Л.
«Вороньи понты, кто им позволит? Все аэродромы под прицелом ВКС», — отреагировал Михаил К.
«Граница с Польшей открыта», — ответила Михаилу К. Аэлита К.
«Интересно, как они его планируют доставить на Украину? На волах? Небо закрыто. Аэродромы под контролем!» — недоумевает Оля К.
«Легко, через Львов», — ответил ей Юрий М.
«Это говорит о том, что мир им не нужен», — отреагировала Елена М.
«Меркель вовремя свалила… видимо, что-то знала», — задумалась Оля К.
«Старший приказал», — добавил Константин П., вероятно, подразумевая Джо Байдена.
«РФ пусть вентиль прикрутит на газовой трубе, пусть чуток остынут», — призвала Елена П.
«Как же все эти шакалы ненавидят славян!» — не выдержала Olesya K.
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