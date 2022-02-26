В течение нескольких дней будет принято решение о том, чтобы отключить Россию от системы международных платежей SWIFT. Об этом 26 февраля сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу одного из центральных банков еврозоны.

Иван Шилов ИА REGNUM Платежная система SWIFT

Читайте также: Решение об отключении России от SWIFT примут в течение нескольких дней

О якобы начале технической подготовки к отключению России от системы международных платежей SWIFT сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Официальное решение еще не оформлено, но началась техническая подготовка к принятию решения и внедрению этой санкции», — написал 26 февраля на своей странице в социальной сети Facebook глава украинской дипломатии.

Новость обсудили в телеграм-канале украинского журналиста и публициста Юрия Ткачёва.

«МИД Украины заявил, что достигнуто соглашение отключить Россию от SWIFT. Посмотрим», — в свою очередь написал Юрий Ткачев.

«Заявить много чего можно, но сбудется ли — большой вопрос», — отреагировала Наталья.

«Может неудобно получиться. Деньги за газ в сумках будут возить?» — недоумевает Vladimir.

«Лучше бы за стол переговоров сели», — отметил Ingvar.

«Чем Европа за газ рассчитается или США за российскую нефть???» — поинтересовался Сергей.

«Посмотрим, как они запоют, когда Россия их отключит», — отреагировал Deliverer.

«Это уже неактуально лет как 5. Сейчас это уже хуже Европе», — считает Дмитрий.

«Такое впечатление, что нас штормят… а руководство страны по быстрячку вымогает санкции и прочее, что выгодно Западу, пока ещё есть украинцы», — написал Aleksey.

«Они же создают все условия, чтоб РФ пошла по полной до конца», — отметил Aleks Igorevich.

«У России своя платежная система работает уже лет пять как, подготовились», — добавил El Patrolero.

«Значит не будет газа», — пишет Igorr L.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Газ

«А фиг ли толку? Уже есть несколько дублирующих систем, включая и ту, с помощью которой Европа закупает нефть в подсанкционном Иране», — прокомментировал новость Sergey S.

«Система, которая обеспечивает безопасные переводы средств между счетами. В данном случае Россия будет отрезана от мира. Внутри России переводы можно будет совершать», — написала «А».

»Если Европе понадобится газ, то они приедут и будут покупать его за рубли по карте «Мир», — не без иронии добавил Михаил.

«Ну отключат. Это не смертельно», — отреагировала Светлана К.

«И переводов из России на Украину уж точно не будет… только кредиты Запада под «хороший» процент…» — написал G. B.

«Последняя пугалка в ход пошла», — с сарказмом отметила Катя.

«У нашей власти по ходу стоит задача максимально гадить России. На свою страну и людей им… [плевать]», — добавил Виктор.

«Нам что? Они к этому готовились. Это будут трудности для Европы, хотя с Ираном же торгуют…» — комментирует Елена П.

«У РФ свой аналог SWIFT уже давно создан, будет, конечно, поначалу болезненно, но не смертельно, причем болезненно будет для всех», — пишет Z.

«Вот мне нравится, а вот договориться о переговорах — никак», — возмутилась Maya S.