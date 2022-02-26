Решение исполнительного совета Европейского вещательного союза (EBU) о том, чтобы не допустить Российскую Федерацию до участия в «Евровидении» в 2022 году, стало поводом для дискуссии среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 26 февраля в социальной сети Facebook.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг России

«Да что же это, праздник какой-то? То Совет Европы нас исключает, то «Евровидение» теперь нас не пустит к себе. Спасибо, «братцы»!» — пишет Артём П.

Многие пользователи крайне позитивно отнеслись к данной новости, указывая на то, что данный песенный конкурс представляется им скорее как парад извращений, нежели соревнование среди талантов.

«Слава богу, наконец-то! Спасибо! Из этого смрада вышли. Пусть Верка Сердючка трясёт там своим задом. Мы уж как-то обойдёмся», — отмечает Марина Д.

«Ну и слава Богу! Пусть у демонов будут свои праздники и конкурсы», — поделился своим мнением Гусейн Д.

Некоторые комментаторы отмечают, что благодаря данному решению Россия сэкономит большое количество денежных средств, которые нужны для участия артистов в этом песенном конкурсе.

«Только радость в ответ на такую новость! Теперь не надо тратить наши государственные деньги на участие в этих безобразиях!» — считает Роза Р.

Цитата из к/ф «Ирония судьбы или с легким паром». реж Эльдар Рязанов. 1975. СССР Праздник

Часть людей была раздосадована таким решением Европейского вещательного союза. Граждане считают, что в результате этого страдают артисты, которые не имеют никакого отношения к политике.

«Не знаю, чему тут радуются люди. «Евровидение» — это песенный конкурс. Вам песни не нравятся? Артисты слишком красочно выглядят? Откуда столько ненависти?» — удивляется Мария О.

«Евровидение» — это очень хороший и интересный конкурс, дающий шанс прекрасным певцам получить самую широкую известность. К сожалению, в результате исключения России наши артисты не смогут реализоваться на этом поприще. Спасибо, блин!» — возмущается Olga O.

Ряд пользователей указывает на то, что организаторы конкурса сами приняли решение не допускать Россию, нашей вины здесь нет.

«Российская Федерация была исключена по решению «Евровидения». Россия не собиралась ниоткуда исключаться. Всем, кто переживает за певцов ртом, предлагаю собраться скопом, поехать в центральный офис «Евровидения» и устроить там митинг. Российские власти не виноваты в политизированности данного конкурса!» — указывает Павел И.

«А говорят, что «Евровидение» — это не место для политики. Уж где-где, а политики там просто до и выше. Поэтому Европа в очередной раз доказала, что будет работать против России самыми грязными методами», — поделилась своим мнением Лиза Х.

Нашлись и те, кто уверен, что исключение России из списка участников «Евровидения-2022» — это несущественное событие, которое не идёт ни в какое сравнение по своей значимости с тем, что сейчас происходит в мире.

«В сложившихся условиях исключение России из «Евровидения» выглядит хорошей новостью. Хоть чем-то отвлекли, повеселили. Война — горькое время. Как бы не сойти с ума от всего этого. Дай Бог, скоро всё закончится, и мирным будет наше общее с Украиной небо», — обращается Маргарита Л.

Напомним, 25 февраля на официальном сайте песенного конкурса «Евровидение» была опубликована информация, согласно которой исполнительный совет Европейского вещательного союза принял решение не допустить Российскую Федерацию до участия в «Евровидении» в 2022 году.