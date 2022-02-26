Военная операция, которую наша страна проводит против фашистского режима, захватившего Киев в 2014 году, всё больше приобретает характер также внутренней очистительной политической операции. Один за одним она вскрывает гнойники, образовавшиеся стараниями Запада на теле России ещё в 1990-е годы и не вычищенные в 2000-е: либеральная эстрадная и театральная тусовка, окопавшиеся на Западе «российские» спортсмены, «общественники» разного рода… И можно было бы насчёт артистическо-спортивной публики не напрягаться, но ведь наше правительство само из них сделало главных «героев» современной России!

Иван Шилов ИА REGNUM Ельцин-Центр

В числе таких гнойников — Ельцин-центр, выступивший за прекращение операции по принуждению Украины к денацификации и отказу от роли передовой базы натовского наступления на нашу страну. Мол, Советский Союз вместе рушили; понятно, с какими целями это делали; чего же теперь воевать? Ельцин-центр и вообще ельцинисты — это ставленники Запада, которые так же, как желал Борис Ельцин, хотят, чтобы Запад был гарантом их власти в России и чтобы они, соответственно, могли грабить нашу страну, не опасаясь народного гнева — его подавляли бы оккупационные натовские войска.

Борис Ельцин

Мы не слышали ни одного заявления Ельцин-центра против военного переворота, осуществленного США и их союзниками руками их украинских марионеток на Украине в 2014 году. Мы не слышали таких заявлений ельцинистов против репрессий в отношении русских и пророссийских украинских активистов, которые тогда прокатились по всей Украине. Мы не слышали их заявлений с осуждением зверств в Доме профсоюзов в Одессе. Мы не слышали, чтобы они осуждали карательную операцию киевской хунты против отказавшегося подчиняться фашистам Донбасса…

Мы не слышали, наконец, ни одного их выступления против придвижения блоком НАТО его войск и военной инфраструктуры к нашим границам. Наоборот, они постоянно вставляли палки в колёса любым действиям, направленным на то, чтобы Россия становилась более самостоятельной, чтобы росла её способность защитить себя, чтобы она выходила из-под западного контроля.

NATO North Atlantic Treaty Organization Солдаты НАТО

Сегодня ельцинисты вновь заговорили о нашей «нецивилизованности»: они вновь предлагают нам идти в «сообщество цивилизованных стран» и вместе с ним, как надо понимать, уничтожать всех, кто будет вставать на пути американского гегемонизма, как это было в Югославии, Ираке, Ливии, Сирии. И как они пытались и не смогли сделать на Кубе и в Венесуэле. Они хотят, чтобы наша страна, переняв «эстафету» у фашистской Украины, стала передовым отрядом англосаксонских расистов в их попытках подмять под себя Китай.

Этого не будет. Уверен также, что положительный итог действий по денацификации, демилитаризации и демократизации Украины, по её выводу из числа сателлитов НАТО придаст импульс очищению самой России. Ведь у нас и своих марионеток Запада немало и они очень мешают!