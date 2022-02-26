Респектабельный полуофициоз публикует интервью с Уэнди Шерман, первым замом главы Госдепа по сути враждебной страны, которое дипломат начинает с откровенной лжи. Это не под влиянием событий на Украине США прекращают с Россией диалог по стратегической стабильности, как она утверждает. Это события на Украине наступили после ночного звонка из Вашингтона с таким отказом, после чего России не оставили выбора между военной операцией и геополитической капитуляцией. Ложь №2: Шерман утверждает, что США якобы не против нейтрального статуса Украины, что противоречит их усилиям по вооружению Киева и подготовке его приема в НАТО. Просто сейчас Вашингтону необходимо любой ценой втянуть Москву в «переговоры» и выиграть время на организацию противодействия. Обратите внимание: от темы «нейтрального статуса» еще вчера потенциальные переговоры «эволюционировали» уже к теме «прекращения огня», без соответствующих обязательств о статусе. Если такая метаморфоза в течение суток происходит в критической ситуации, то любой итог «диалога» будет забыт на следующий день, как покрылись толстым слоем пыли Минские соглашения. От переговоров — к выводу киевского режима из-под удара возмездия за его преступления — такова коллективная цель самого режима и прикрывающего его Запада.

Иван Шилов ИА REGNUM Карты. Украина

Французский президент Эммануэль Макрон призвал готовиться к длительному кризису на Украине. С одной стороны, он высказывает собственный предвыборный интерес: шансов на избрание у него намного больше в нынешней ситуации, чем если на Украине все быстро закончится и поменяется режим. Точнее, в последнем случае шансы, учитывая пятилетний провальный бэкграунд, почти исчезают. С другой стороны, Макрон, находящийся в тесном контакте с президентом США Джо Байденом, выполняющий отдельные его «поручения» в расчете на «ярлык» к европейскому «княжению» в эпоху пост-Меркель, — виднейший эмиссар Запада, высказывающий его потаенные надежды. Об этом активно сообщает целый ряд российских СМИ. На видном месте из тех, кто с видимым удовольствием распространяет измышления Макрона, имеющие очевидный концептуальный, а не политический подтекст, — линейка штрейкбрехеров, которым вручены предостережения Роскомнадзора против распространения фейков. То есть против откровенной работы на противника.

Николай Богданов-Бельский. За чтением газеты. Вести с войны. 1905 г

Либеральными СМИ последовательно пиарятся эксцессы с немногочисленными «противниками войны» — так называемыми «нетвойнетниками», как припечатал их блогер из украинских Черкасс, приветствуя действия России против преступного киевского режима. Параллельно, не без подспудного умысла, всё это ненавязчиво связывается с «единством цивилизованного мира» — от отказа поляков играть в футбол и европейских санкций против России до обращения к российским гражданам терпящего катастрофу Зеленского, которое, если бы не «фейконосцы», никто бы в нашей стране не увидел. Поэтому появляются так называемые коллективные обращения. Врачей, представителей «творческой» интеллигенции и других «цехов». Среди «интеллигентов», правда, настоящих «имен» немного, чему-то их жизнь научила. В основном «фрилансерский» полусамодеятельный сброд. Вы бы лучше, демагоги, против пенсионной реформы и ковидобесия так протестовали! Что-то вас слышно не было, а многие еще и возглавили травлю так называемых антиваксеров. В организацию сегодняшних новоявленных протестов, не сомневайтесь, вколачиваются большие деньги. Причем прежде всего банками, которые сами оказались под западными санкциями. Они идиоты и работают себе во вред? Нет! Банк под санкциями, а его владельцы и высший менеджмент, у которого деньги «там», пока рестрикциям предусмотрительно не подвергаются. И подвергаться не хотят, судя по усилиям, которые ими вкладываются в продвижение западных интересов (не украинских, нет, у сегодняшнего Киева собственных национальных интересов просто не существует). Пример, ближе некуда: капитализация Сбера рухнула, но там и не подумали наступить на горло своей компрадорской «песне» и не зашли в Крым, хотя Сергей Аксенов настойчиво приглашает. У банкиров, не только Сбера, «война — войной, а интересы по распорядку — посмотрим, чья возьмет, а потом и определимся».

Дальше все выходит на респектабельный уровень «кремлевских башен». «Остановить войну» требует Ельцин-центр, за которым, как мы понимаем, стоит «семейная башня», сохраняющая во власти множество позиций как напрямую, так и опосредованно, через прогнившее, но поражающее своей живучестью либеральное лобби. Апелляцией к этому лобби сквозит соответствующее заявление этого штаба пятой колонны, не желающего отдавать собственных «завоеваний святых 90-х». Вот лишь наиболее показательная выдержка: «В 1991 году Россия и Украина сообща сделали выбор своей судьбы — отказавшись от наследия СССР, начали непростой путь в сообщество цивилизованных стран, к демократии и рынку. Через тридцать лет Россия и Украина оказались по разные стороны линии фронта. Это немыслимая беда для обеих стран и их народов». Следим за руками изощренных и подлых манипуляторов. Во-первых, отказ от СССР и разрушение Родины названы условием «цивилизованного» выбора. Вспоминается Ф. И. Тютчев:

Как перед ней ни гнитесь, господа,Вам не сникать признанья от Европы.В ее глазах вы будете всегдаНе слуги просвещенья, а холопы.

Константин Трутовский. Отдых помещика. 1853

Склонение сограждан к холопству перед «забугром» — родимое пятно горбачевщины и ельцинизма. Во-вторых, линия фронта пролегает между не Россией и Украиной, а между русским и антирусским, элитарным, фашистско-националистическим. И в Ельцин-центре достаточно искушенные в политике люди, чтобы этого не понимать; следовательно, подменяют понятия сознательно. В-третьих, по умолчанию предполагается, что если происходящее — «беда», то на «правильной» стороне истории находится киевский националистический режим. И Запад. Тот самый, что вскормил его, а еще раньше — Гитлера. Будь на календаре 1936 год, эти господа, не успей их зачистить, потребовали бы убрать советские войска из Испании и не мешать работать «тяжелым силам демократии» в виде альянса Запада с нацизмом и фашизмом, как не помешали ему через два года, после Мюнхена. Разве это не понятно? В-четвертых, главное в этом месседже — объявление информационной войны, следовательно войны за власть, нынешнему Кремлю, лично Главковерху. Так Троцкий, если бы сохранил свою жизнь до 1941 года, готовился к приходу в Кремль на немецких штыках, как говорят его договоренности с «нацистом №2» Гессом. И уподобляясь «демону» Троцкого, ельцинисты и возглавляющая их «семья», сами будучи агентурой внешнего влияния, исполняя эти обязательства, свистают наверх всю свою агентуру влияния внутреннего, прежде всего олигархов, СМИ и чиновные кадры, встроенные и сохранившие места во властных структурах и экономике. Касательно широкой, массовой аудитории, их цель — посеять сомнения и создать обстановку, оказывающую негативное влияние на характер и решительность верховного военного командования. Поколебать уверенность в успехе, целях и задачах военной операции.

Точно такую же позицию, только не так открыто, вслед за ельцинистами, заняла и «респектабельная» аналитика в лице руководства Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), организации, далеко не чуждой дипломатическому «цеху». Кто видел сегодняшний эфир «Международного обозрения», знает, чем закончил его ведущий, тесно связанный еще и с Валдайским форумом, считающимся пропрезидентским. Выступил против войны и потребовал мира, не сопроводив это никакими аналитическими выкладками, а изобразив как эмоциональный всплеск: «за все хорошее — против всего плохого». Известно, однако, что «благими намерениями устлана дорога в ад», а остановиться, не достигнув выполнения задач, — это не восстановить статус-кво, а рухнуть в бездну капитуляции. Уж где-где, а в СВОП должны очень хорошо отдавать себе отчет в превентивном характере российской операции на Украине, которая предупреждает большой европейский, а возможно и мировой пожар. Об этом в двух президентских обращениях — о признании ДНР и ЛНР (21 февраля) и о начале военной операции (24 февраля) говорилось подробно, мы же проведем историческую параллель. Если представить, что СССР после Мюнхена скорректировал бы свои обязательства по Восточному пакту, оказал бы Чехословакии военную помощь в обход Франции и «навалял» бы вермахту, который тогда был намного слабее сил вторжения 1941 года, то этот 1941 год в знакомом нам виде пришел бы? Или оказался бы предотвращен своевременным вмешательством? Ответ на этот вопрос в свое время дал Геббельс, записавший в дневнике, что убрать нацистов от власти Запад в 1933 году мог одним щелчком пальцев. «В Германии к власти пришел г-н Гитлер, который говорит то-то и то-то. Если он от власти немедленно не уйдет, то мы выступаем», — вот, по Геббельсу, формула этого краткого ультиматума. Запад на это не пошел — у него были другие цели и связанные с ними виды на нацистский режим. Сегодня история повторяется. И в СВОП предлагают дать украинскому гитлеризму завершить полный цикл «эволюции» его идейно-политического предшественника?

Краткое резюме. У нас сейчас стало модным ругать В. И. Ленина и большевиков, забывая о тех установках, которые в свое время спасли страну на переломе трагических эпох и событий. Поэтому самое время напомнить сказанное первым руководителем страны, от которой ведет свою правопреемственность современная Российская Федерация в связи с советско-польской войной 1920 года: «…Раз дело дошло до войны, то все должно быть подчинено интересам войны, вся внутренняя жизнь страны должна быть подчинена войне, ни малейшее колебание на этот счет недопустимо…». Актуальность этого афоризма в равной мере касается как власти, так и оппозиции. Потому что в условиях войны продолжающаяся разрушительная деятельность из оппозиционной превращается в национал-предательскую.