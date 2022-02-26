Когда президент России Владимир Путин потребовал, чтобы США исключили возможность включения Украины в НАТО, Вашингтон ответил хитрым образом: НАТО проводит политику открытых дверей, тогда как любая страна, в том числе Украина, может обратиться с просьбой сделать ее членом и таким членом альянса стать, и менять это США не намерены, пишетПатрик Бьюкененв статье, вышедшей 26 февраля в The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Россия

В 2008 году в своей декларации по итогам саммита в Бухаресте руководство альянса заявило, что Украина, как и Грузия, — страна, расположенная еще дальше на восток, за Кавказом, — находятся на пути к членству в НАТО и тому, чтобы в их отношении начала действовать статья 5 устава альянса: нападение на одного члена — нападение на всех.

U.S. Air Force Tech Саммит в Бухаресте

Не сумев получить удовлетворительный ответ на свои требования, Путин пошел на вторжение и решил этот вопрос. Теперь ни Грузия, ни Украина членами НАТО не станут, тогда как Москва дала понять, что пойдет на вооруженное столкновение, чтобы этого не допустить. Путин сделал то, о чем он предупреждал.

Каким бы ни был по своей натуре президент России — вопрос, который сейчас активно обсуждается в США — он дал понять, что слов на ветер не бросает. Когда Путин предупреждает, что сделает что-то, он свое обещание выполняет.

«Война» между Россией и Украиной — возможно, наихудший конфликт в Европе с 1945 года — идет уже несколько дней, в связи с этим нужно ответить на два вопроса: как сложилась эта ситуация и что будет дальше.

«Как же так получилось, что Россия — считая, что США, продвигая НАТО все ближе к российским границам, прижали ее к стенке, — дошла до того чтобы выбрать путь войны с Украиной, а не смириться со своей судьбой, которую России-матушке подготовил Запад?» — задался вопросом автор.

Достаточно вспомнить, что в период с 1989 по 1991 год бывший советский лидер Михаил Горбачев пошел на падение Берлинской стены, объединение Германии и освобождение всех «порабощенных народов» Восточной Европы.

Yuryi Abramochkin Михаил Горбачёв

Обеспечив развал Советской империи, Горбачев позволил развалиться на 15 независимых стран и Советскому Союзу, в России, где ленинизм и большевизм впервые укоренился в 1917 году, коммунизм перестал быть главенствующей идеологией.

Горбачев отказался вести Холодную войну в Европе, устранив все к тому причины с московской стороны этого исторического противостояния.

К власти Путин пришел в 1999 году после катастрофического десятилетия правления Бориса Ельцина, который довел страну до ручки. Так, в тот же год будущий российский лидер мог воочию наблюдать за тем, как США бомбили в течение 78 дней Сербию, у которой давние исторические связи с Россией.

(сс) Darko Dozet Бомбардировка Югославии. 1999 г

В том же году к НАТО присоединились три бывшие страны — члены Организации Варшавского договора (ОВД) — Польша, Венгрия и Чешская республика.

Тогда был задан уместный вопрос: против кого нужно было защищать эти страны с помощью американского оружия и альянса НАТО?

Кажется, ответ на этот вопрос появился в полной мере в 2004 году, когда в ряды членов НАТО вошли Словения, Словакия, Литва, Латвия, Эстония, Румыния и Болгария, три из которых были бывшими советскими республиками, а еще три — входили в ОВД. Затем наступил 2008 год, и на саммите в Бухаресте было сказано, что Украина и Грузия — страны, граничащие с Россией, — находятся на пути в НАТО.

В том же году Грузия совершила нападение на «отколовшуюся» Южную Осетию, где находились российские миротворцы, в результате чего некоторые из них погибли.

Такое развитие событий подтолкнуло Россию пойти в контратаку в Рокском туннеле в Северной Осетии, благодаря чему была освобождена Южная Осетия, а затем российские войска продвинулись вплоть до грузинского Гори. Тогдашний президент США Джордж Буш — младший, который обещал «положить конец тирании в нашем мире», ничего не сделал. После краткосрочной «оккупации» российские войска покинули Грузию, но остались в Южной Осетии для обеспечения ее защиты.

Американский истеблишмент объявил о том, что конфликт был «агрессией» со стороны России, тогда как расследование, проведенное ЕС, показало, что вина за развязывание войны лежала на тогдашнем президенте Грузии Михаиле Саакашвили.

European People's Party Михаил Саакашвили

В 2014 году в Киеве был свергнут демократически избранный «пророссийский» президент Украины Виктор Янукович, на место которого пришел прозападный режим. Вместо того чтобы потерять Севастополь, военно-морскую базу России в Крыму, Путин захватил полуостров и объявил его территорией России. Президент США Теодор Рузвельт «украл» Панаму с теми же соображениями.

Путин — российский националист, патриот, традиционалист, холодный и безжалостный реалист, стремящийся сохранить Россию как великую и уважаемую державу, которой она когда-то была и, как он верит, может стать снова.

Но этого не может быть, если расширение НАТО не прекратится или если родственное ей государство Украина станет частью военного альянса, который больше всего гордится тем, что выиграл Холодную войну против нации, которой Путин служил всю свою жизнь.

Президент Джо Байден почти ежечасно обещает, что США «не будут воевать на Украине». Почему же тогда он не может с готовностью исключить членство Украины в НАТО? Ведь если бы эта бывшая советская республика вошла в альянс, пришлось бы воевать с Россией — то есть делать то, чего нужно было избежать любой ценой.