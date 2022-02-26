«Антивоенные», а точнее, антироссийские протесты отечественной богемы и избалованной молодёжи показывают всё мерзкое, что есть в нашем обществе. Рисованное сострадание на деле как раз и есть проявление запредельной чёрствости и эгоизма, а у кого-то ещё и продажности. Что может быть подлее выкрика в спину и под руку своим солдатам, рискующим жизнью?

Иван Шилов ИА REGNUM Военные

«Во время войны нельзя говорить плохо о своих, даже если они не правы. Даже если твоя сторона не права во время войны, ты не должен говорить о ней плохо. Мне кажется, это очень простой принцип. Он очень старый, примитивный, но это так! Когда ничего не угрожает, когда война кончилась, тогда да, можно говорить: «Это было не так, и это было не так, давай постараемся, чтобы в будущем этого не было», — сказал когда-то киноактёр Сергей Бодров.

Дарья Драй ИА REGNUM Граффити, посвященное Сергею Бодрову, в Санкт-Петербурге

Другой актёр, Дмитрий Певцов, сравнил подрывную идеологическую работу с медицинской операцией, в минуты которой методы лечения хирурга критикуют, что, конечно, ведёт к самым непредсказуемым последствиям.

Кристина Уколова ИА REGNUM Дмитрий Певцов

Список известных людей, выложивших «антивоенные» сторисы в Instagram, постоянно пополняется. Их основное «творчество» сквозит русофобией, ненавистью и презрением к России и её народам. Причём нередко они работают с аудиторией за государственный счёт — зарплату от госструктур или гранты. В «либеральных» российских чатах идут ещё дальше — обмениваются видео с потерями в ходе спецоперации, не скрывая злорадства, распространяют украинскую пропаганду и дезинформацию. И сложно понять, когда за такими поступками скрывается глупость, а когда — предательство.

«Вы — известные личности, «селебрити». На вас люди смотрят от Камчатки до Калининграда, они ждут от вас умиротворения, успокоения, надежды над то, что всё будет хорошо. Вместо этого вы многократно усиливаете тревогу в сердцах миллионов людей. Это безответственность, трусость, предательство», — обратилась к коллегам актриса и телеведущая Юлия Михалкова.

Но они не слышат слов, глухи к чувствам и безразличны к фактам. Костяк вставляющих палки в колёса известен ещё по политическим митингам. В годы восьмилетней осады Донбасса, травли и убийств его жителей, в том числе женщин и детей, рты богемы не противились бесчинствам. Они открылись ровно в тот момент, когда руководство России решило навести порядок. И хотя состава преступления, согласно российскому законодательству, в действиях деморализаторов обычно нет, бесконечно игнорировать их деятельность нельзя. Нужен доходчивый способ достучаться в головы людей, у кого с совестью всё не так хорошо.

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И инструмент для воспитания у государства есть, по крайней мере, для военнообязанных граждан России. Все, кто имеет военный билет и находится в запасе, может быть вызван на сбор. И никакого судебного решения или следствия для этого не требуется. Из Максима Галкина, Ивана Урганта, Юрия Дудя, Сергея Лазарева, Антона Долина, Дмитрия Глуховского, Алишера Моргенштерна, Фёдора Смолова и других вельможных «антивоенщиков», а также их многочисленных последователей и поклонников могло бы выйти неплохое подразделение штрафбата ВС РФ. Понятно, что к военной спецоперации они не готовы, но подойдут для марш-бросков, стрельбы на полигоне, рытья окопов и оттачивания навыков ближнего боя. Не на передовой — в глубоком тылу. Где-нибудь подальше от войны — на северных границах России.

Армия — действенный, но в то же время законный и гуманный способ воспитать тех, кто утратил ощущение реальности.