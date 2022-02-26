Президент Украины Владимир Зеленский согласился провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По словам Никифорова, в настоящее время уже начаты консультации сторон о времени и месте встречи двух лидеров.

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Заявление Никифорова обсудили в социальной сети Facebook на страницах информационного агентства 112.ua, а также — депутата украинского парламента Николая Скорика.

Официальное интернет-представительство президента Украины Сергей Никифоров

«За Донбасс не переживали, что 8 лет Украина не шла на переговоры, только власть транши [МВФ] интересовали, и вся Украина не видела, сколько людей подверглось геноциду», — написала Наталия К.

«О каких переговорах идёт речь, если ввели ВП (военное положение. — О. П.) и объявлена всеобщая мобилизация?» — недоумевает Антонина Д.

«Мне кажется, что наш президент [Зеленский] опять хочет пропетлять, как и с минскими переговорами», — выразил предположение Александр К.

«Давно пора вести переговоры. Лучше плохой мир, чем хорошая война. Всё-таки должны правители понимать, что война может быть последней на земном шаре…» — отреагировала Людмила Б.

«Быстрее надо договариваться», — призвала Оля Т.

«Вот и хорошо, вот и правильно. Война Украине не нужна!!!» — добавила Елена С.

«Только переговоры. Что-то я не видел призывов войны до последнего от тех, кто реально на переднем краю. Переговоры — это не победа и не поражение. Это компромисс. Его можно было достичь и 23-го. Я не понимаю, кому нужны смерти ребят с обеих сторон. Кто против компромисса — вперёд воевать. Когда на Банковой на это идут, я так понимаю, они себе отдают отчёт — для чего. Только сами», — написал депутат Рады Николай Скорик на своей странице в социальной сети Facebook.

«Только капитуляция верхушки, потом переговоры», — написал Сергей Д.

«Я эти 8 лет пропустил через себя. Отвечу любому. Вы знаете. Никому и ничего не забыл и не прощу. Нынешняя власть преступна. Но главная ценность — человеческая жизнь. Смысл текста в этом», — ответил Сергею Д. депутат Рады Николай Скорик.

«Согласен, что переговоры нужны немедленно, но мне кажется, что Зеленский на них не пойдет», — предположил Андрей Р.

«Нет, ребята! Здесь уже не до компромиссов. Обе стороны перешли красную черту. Только капитуляция. Какие переговоры с майданофашистами?» — задался вопросом Николай Е.

«Новый «Минск»? А можно верить уже обманувшим?» — спрашивает Галина З.

«Не отдают [они себе] отчёта. Они советуются с Байденом», — отметила Ирина Д.

«Почему не говорили раньше? На что надеялся? На Запад? Америку?» — задалась вопросом Ora E.

«Воевать до последнего украинца хотят лишь бешеные псы войны, называющие себя «патриотами», — написал Victor O.

«Петины [Порошенко] и люди Зеленского прекрасно понимают, что при сдаче… их ждёт тюрьма на пожизненно, вот они и ставят «грады» в спальных районах, прикрываясь украинцами, спасая свою шкуру… Настоящие патриоты своей страны этого делать не будут, они шестерки Запада, и многие уже побежали, именно те, кто призывал к войне… [депутат Рады Никита] Потураев… [украинский журналист Дмитрий] Гордон… Сами воевать не будут, а подставляют под пули наших детей…» — добавил Александр М.

Sluga-narodu.com Никита Потураев

«Восемь лет переговоров, не много ли?» — задумалась Марина Г.

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