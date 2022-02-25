Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе своего видеообращения обратился на русском языке к президенту России Владимиру Путину с предложением сесть за стол переговоров. Видеозапись 25 февраля размещена в телеграм-канале Зеленского.

Официальное интернет-представительство Президента Украины Зеленский

«Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. <…> Давайте садиться за стол переговоров», — сказал он, отметив, что хочет начать переговоры с российским лидером для того, чтобы «остановить гибель людей».

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Новость обсудили в YouTube-канале «Телевизионной службы новостей» (ТСН, новостная передача, которая выходит на украинском телеканале «1+1»).

«Дай Бог, пусть им хватит мудрости. Нам остается только молиться», — написала Света Р.

«Так пусть садится!!! Или его «посадят»!!! Достал уже!!!» — отметила Света Л.

«Садится за стол переговоров нужно было в 2014 году, а теперь ужас и хаос обрушились на всю Украину. Нет войне», — добавила Леонид Ш.

«Давно надо было это сделать, а не ждать, пока половину страны рас*ерачат. А наши стратегические европейские партнёры сидят с козьей мордой», — отметил Виталик Е.

«Это нужно было сделать давно! Ещё до выборов он обещал стать миротворцем и остановить войну на Донбассе. Давайте, Владимир Александрович, пока ещё не поздно!» — призвала Юлия Б.

«Ну будьте вы благоразумны! Сядьте за стол переговоров, я вас очень прошу. Кому нужны эти смерти?» — пишет Коля К.

«Боюсь, что переговоры будут после приказа прекратить сопротивление для избежания жертв среди мирного населения», — отметил Roman G.

«Опоздал Зеленский почти на три года! Сразу нужно было с этого начинать! А то слушал всех и думал, что он великий стратег! Вот чем обернулась его тупость всему народу!» — отреагировала Larisa O.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«Готов сесть за стол?! Да ты уже давно должен это сделать», — добавил Виталя Т.

«Дошло до него наконец-то. Надеюсь, этот кошмар закончится быстрее», — написала Mila 0312.

«Он обещал это сделать ещё на выборах. А потом решил кинуть Путина и главное — своих избирателей…» — добавил Дмитрий С.

«Переговоры возможны, но только после сдачи военных преступников и нациков главам ЛДНР!!!» — отметил Станислав К.

«Заботливый какой! А раньше все хихикал и на Америку надеялся. Восемь лет ждали», — отреагировала Виктория К.

«Правильно. Это надо было делать до начала войны. Людские жизни дороже всего на свете. Одумайтесь скорее. Верните мир», — призвал Александр Николаевич.

«За день до наступления предлагали сесть за стол. Отказался. Думал, помогут. Дай бог, чтоб быстрее закончилось. Жалко парней и народ. Страдают все», — пишет Степан Д.

«Это нужно было сделать ещё вчера», — добавил Сельван.

«Сколько Россия говорила, услышьте!!!» — пишет одна из участниц обсуждения.

«Это надо было сделать, как только Вы стали президентом на Украине», — отметила Oksana S.

«Зеленский уже много раз обещал остановить войну и всегда обманывал. Разговаривать нужно после сложения оружия ВСУ», — отреагировала Галина В.

«Людей жалко… Но вопрос украинских нацистов надо закрыть раз и навсегда», — отметил Mho D.

«О чём с ним говорить? Он всё равно свою политику гнёт», — добавила Chayka.

«А чего ж ты раньше не садился??? Когда на Донбассе продолжали люди погибать? Специально дотянул до такого беспредела…» — подытожила Надин.

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